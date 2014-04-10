نيكول سابا: واثقة من نجاحي مع تامر حسني

استطاعت أن تحقّق تواجداً متوازناً في الساحة الفنية. فنجحت كمطربة وكممثلة سينمائية ووصلت إلى العمل مع نجوم كبار وأيضاً في الدراما، والمثير أنها أصبحت بنتاً مصرية من طراز خاص وقادرة على التحدث مثل المصريين وعمل مواقف كوميدية مثلهم، وأصبحت تمتلك شعبية في الوسط الفني المصري. إنها نيكول سابا التي فتحت لنا قلبها وقررت أن تتحدث عن مشروعها الجديد مع تامر حسني وزوجها وعلاقتها بالنجمات اللبنانيات وحكايات أخرى كثيرة في هذا الحوار

كيف ترين التعامل مع تامر حسني في مسلسل «فرق توقيت» الذي سيعرض خلال شهر رمضان القادم. وهل كنت تتوقعين أن يعرض عليك تامر التعاون معه؟

تامر حسني فنان موهوب والدليل على ذلك أنه حقق نجاحاً سريعاً في فترة قليلة جداً. وأصبح النجم الأوحد في عالم الغناء الذي ينظر إليه الشباب على أنه المثل والقدوة. كما أنه دائم التجديد والابتكار، ولا يمكن لأي شخص في العالم أن يتوقع ماذا سيفعل تامر حسني في أي عمل سوف يدخله. والمسلسل الجديد «فرق توقيت» يعمل عليه تامر مع المؤلف والمخرج منذ فترة طويلة. وسيجد الجمهور عملاً جديداً في كل شيء، وبصراحة لم أكن أتوقع أن يرشحني تامر لبطولة المسلسل. لكنني سعيدة بتواجدي معه وأشكره كثيراً على ذلك. كما أننا لسنا غريبين عن بعض. فقد سبق أن تعاونّا سوياً في أغنية «عامل عمله» التي قام بتأليفها وتلحينها لي. وحققت نجاحاً كبيراً جداً عند عرضها.

ولكن، أريد أن أشرح للناس جميعاً أن تامر حسني على المستوى الإنساني شخص ذكي جداً، ويضفي حالة من السعادة تجعل الجو مهيئاً للجميع لبذل كل طاقاتهم لكي يخرج العمل بشكل مشرّف.

قيل إن هناك نجمات كثيرات تمّ ترشيحهنّ لبطولة العمل قبلك، ما رأيك؟

لا أعرف هذا الأمر. وتامر حسني ردّ من قبل وقال إن هذا لم يحدث، وعموماً أنا وافقت على الدور لأنه جديد بالنسبة إليّ. وبصراحة، وافقت على تقديم المسلسل لأنه يتماشى معي وسوف أحقق من خلاله نقلة فنية.

ما هي فرصة نجاح المسلسل هذا العام في رمضان؟

أعتقد أنها كبيرة، خاصة أن شعبية تامر حسني تجعل الملايين في العالم العربي ينتظرون جديده. وهو لا يخذل أبداً جمهوره، وسيقدم عملاً سيكون بالنسبة للجمهور وجبة دسمة في هذا الشهر الكريم، والنجاح سيأتي لأننا أمام عمل مكتمل الجوانب. ونحن لا ننظر إلى غيرنا بل فقط نركز في مسلسلنا حتى يخرج بالشكل الذي نرضى عنه.

أنت مطربة قبل أن تكوني ممثلة، فهل ستقدّمين أغنيات في هذا المسلسل؟

إطلاقاً. سوف يقتصر تواجدي في المسلسل على التمثيل فقط.

ما طبيعة دورك، وهل مساحته كبيرة، خاصة أن النجوم في أوقات كثيرة يحتكرون الأعمال التي يشاركون فيها ويكون دور البطلة التي أمامهم صغيراً؟

أجسد في المسلسل شخصية شيري وهو من أصعب الأدوار التي واجهتها في حياتي. لذلك، أنا أركز كثيراً فيه. أما في ما يتعلق بالجزء الثاني من السؤال والمتعلق بمساحته، فالمساحة كبيرة لأن تامر حسني لا يحب على الإطلاق أن يحتكر العمل الذي يشارك فيه ودائماً يؤمن بنظرية نجاح الآخرين، وليس له أي سابقة في هذا الأمر ولن يكون في مسلسل «فرق توقيت».

هناك تواجد كبير للنجمات اللبنانيات في دراما رمضان، منهنّ: هيفاء وهبي وسيرين عبد النور ونور، كيف ترين المنافسة معهنّ؟

أتمنى لهنّ النجاح والتوفيق وليس لديّ مشكلة في المنافسة معهنّ لأنها في النهاية في صالح الجمهور، وطبيعي جداً أن نتواجد جميعاً في هذه الأعمال لأن كل الأسماء المذكورة مطلوبة فنياً. كما أن الدراما المصرية هي صاحبة الريادة في رمضان والكل يرغب في التواجد فيها، عموماً أنا أجتهد على دوري لكي أقدمه بشكل يقرّبني من الجمهور لأنه صاحب الكلمة النهائية.

أستشير زوجي

أنت أم وزوجة الفنان يوسف الخال، كيف تقومين بترتيب وقتك بين بيتك وعملك؟

أعرف جيداً التوفيق بين أسرتي وعملي وكل شيء أقوم بحسابه بشكل دقيق للغاية حتى لا أكون مقصّرة، وزوجي يوسف يساعدني كثيراً ويقدّر حجم المسؤوليات الموجودة عندي ويفرح كثيراً لنجاحي. وهذا يجعل حبي له يزداد. فهو يريد أن أظل دائماً في حالة نجاح.

هل تقومين باستشارته في أعمالك، وهل يحرص على إبداء رأيه؟

طبيعي أن يحدث ما تقوله لأننا نجمان ولكن ليس في كل الأعمال. عندما يكون هناك حيرة في عمل أقوم باستشارته حتى أصل إلى الرأي الصواب. وهناك ديمقراطية كبيرة في التعامل بيننا وأيضاً احترام متبادل.

عندي منزل في مصر

طالتك الكثير من الإشاعات خلال مشوارك الفني، كيف تتعاملين معها الآن؟

لم تعد تشغلني. وأعتقد أنها تراجعت بشكل ملحوظ لأنني مؤمنة بأن الإشاعة إذا تجاهلتها تقتل نفسها وتقول لصاحبها أنت فاشل؛ لأنه لم يستطع أن يحقق المطلوب من خلالها.

لماذا أنت حريصة دائماً على التواجد في مصر؟

عندي منزل في مصر، وهي مكان عملي، وأتواجد هناك لكي أتابع عملي وأسافر أحياناً لأهلي في بيروت. لكنني لا أحب السفر طويلاً إلى أي مكان سواء في أوروبا أو أميركا إلا إذا كان ذلك مرتبطاً بحفلات.

هل من الممكن أن تقدمي الفوازير، خاصة أنك دائماً ما تتحدثين عن التطوير والتجديد في أعمالك؟

عرضت عليّ أفكار كثيرة عن الفوازير لكنني وجدتها كلها تقليدية وغير مبتكرة. كما أنني أرى وبكل صدق أن الفوازير توقفت عند نيللي وشيريهان.

تابعوا المقابلة كاملة مع نجمة غلاف "سيدتي" في العدد الجديد من المجلة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"