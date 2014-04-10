تعرفوا على أسوأ حبيب بين مشاهير هوليوود

تتهافت الفتيات عادةً لرؤية نجوم هوليوود الشّباب، من أجل إلقاء السّلام عليهم أو لالتقاط الصّور معهم. وأحياناً، قد يصل الأمر بهؤلاء إلى الصّراخ أو البكاء من شدّة انفعالهنّ. ولكن أحلام البعض منهنّ هي أكبر من ذلك بكثير، إذ تتمنى الفتاة أن تكون شريكة حياة نجمها المفضّل أو أن ترافقه في لقاءٍ خاصّ. فماذا عن معاملة هؤلاء النّجوم لشريكاتهم؟...

أن يكون الإنسان مشهوراً لا يعني أبداً أنّه مثاليّ، خصوصاً في العلاقات العاطفية. وعلى العكس من ذلك، يبدو أنّ الشّهرة تجعل النجم يُقدم على ارتكاب الكثير من الأخطاء بحقّ شريكته، إذ يَعتبر أنّ ما يحقّ له كونه مشهوراً لا يحقّ لغيره. فمن هم أسوأ الشّركاء في هوليوود؟

1- Justin Bieber & Selena Gomez: عانت المغنّية الشّابة Gomez من تصرّفات حبيبها غير المسؤولة والمراهِقة، الأمر الذي أدّى إلى انفصالهما مرّات عدّة. وكانت آخر تصرفات النجم الطّائشة قيامه بقيادة السيّارة في ولاية ميامي وبحوزته رخصة قيادة منتهية الصّلاحيّة، بالإضافة إلى أنّه كان ثملاً، ممّا أدّى إلى اعتقاله من قبل الشرطة.

هذا عدا عن علاقاته الغراميّة المتعدّدة، التي كان آخرها ظهوره برفقة عارضة الأزياء Chantel Jeffries في نفس الليلة التي اعتقل فيها.

وكان المغنّي الشّاب يطلب السّماح دائماً من حبيبته، كلما أخطأ بحقّها. وفي كلّ مرّة كانت تُسامحه لا يلبث أنّ يعود إلى تصرّفاته السابقة.

2- KardashianKhloe & Lamar Odom: وقّعت نجمة التلفزيون الأمريكية Khloe على أوراق الطّلاق من زوجها لاعب كرة السلّة Odom، في أواخر عام 2013، بعد زواج دام 4 أعوام؛ وذلك عندما اكتشفت النّجمة تصرّفات زوجها المسيئة لعلاقتهما، بسبب تعاطيه المخدّرات، واعتقاله بسبب القيادة تحت تأثير الكحول وغيرها الكثير من التّصرفات السيّئة التي فضّلت النّجمة عدم الإفصاح عنها.

ولكن ما دفع Khloe إلى إنهاء علاقتها بزوجها كلّياً، هو الفيديو الذي نشره موقع TMZ، وفيه يَظهر Odom وهو يتباه بخداعه زوجته.

3- Chris Brown&Rihanna: اعتدى المغنّي والممثل Brown بالضّرب على صديقته Rihanna في 8 شباط من عام 2009، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الأجنبية؛ الأمر الذي أدّى إلى عدم حضورهما "حفل غرامي 2009" لتأدية العرض الغنائيّ سويّاً.

4- John Mayer & Katy Perry: أنهت مغنّية "TheDark Hourse" علاقتها بشريكها المغنّي Mayer التي استمرّت لسنتين، في أواخر شباط من عام 2014، بعد أن قام الأخير بخداعها وخيانتها.

5- Dean McDermott&Tori Spelling: قام الممثل McDermott بخيانة زوجته الكاتبة Spelling مع خمسة نساء، طوال فترة زواجهما، أي منذ عام 2006، بينما كانت تقوم بتربية أولادهما الأربعة.

ولقد أدّى خداع الممثل لزوجته إلى دخوله مركز إعادة التّأهيل بعد الأذية الذي سبّبها للكاتبة ولأولادهما.

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