محافظ الغربية : خطة شاملة لتطوير مدينة المحلة خلال 3 سنوات

أكد اللواء الدكتور محمد نعيم محافظ الغربية على أنه جارٍ إعداد خطة شاملة لتطوير مدينة المحلة الكبرى على مدار ثلاث سنوات للنهوض بكافة الخدمات والمرافق الأساسية .

وشدد المحافظ على أن خطة التطوير سوف تركز على الاحتياجات والمطالب الملحة للمواطنين وخاصة بناء وحدات سكنية جديدة وإقامة صوامع لتخزين القمح وإدخال الغاز الطبيعى للمنشأت الصناعية والمناطق السكنية المحرومة وتطوير مراكز طب الاسرة واستكمال المستشفيات وتطويرها ورفع كفاءة مراكز الشباب وتطويرها والاهتمام بالمناطق العشوائية وإنشاء مناطق صناعية كاملة المرافق بتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتوفير الاراضى اللازمة لانشاء مدارس جديدة عليها لتقليل الكثافة وتدبير الكوادر البشرية المدربة والمتخصصة لسد العجز فى جميع المدارس .

وطالب محافظ الغربية بضرورة إعداد تصور شامل للمشروعات التى يمكن تنفيذها خلال فترة التطوير والتكلفه الفعلية لها لعرضها على مجلس الوزراء لتدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة .