جامعة أسيوط تختتم المهرجان الكشفي الإرشادي الأول

أختتم اليوم المهرجان الكشفى الإرشادى الأول لجوالى وجوالات كليات الجامعة والذى نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عبد السميع رئيس جامعة أسيوط والدكتور عادل ريان نائبه لشئون التعليم والطلاب والذى استمر لمدة عشرة .

وقد أكد الدكتور طارق عبد العزيز منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة أن الهدف من المهرجان هو تفعيل ونشر شعار الجوالة (الخدمة العامة) وكذلك توطيد أواصر الصداقة بين جوالى وجوالات كليات الجامعة وتشجيعهم على العمل بروح الوعد والقانون ، وذلك بمشاركة أكثر من 250 طالب وطالبة من مختلف الكليات أبرزها كلية الطب البيطرى ، حقوق ، خدمة اجتماعية ، أدب ، تربية نوعية .

وأضاف أن المهرجان يشتمل على عدد من المجالات ومنها المجال الدينى ، المجال الكشفى ، المجال الفنى والمجال الثقافى وتتضمن تلك المجالات تنظيم بعض المسابقات وورش عمل ورحلات ومعارض فنية .