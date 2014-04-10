رئيس الغرفة الكندية: حجم التبادل التجارى بين مصر وكندا 1.090 مليار دولار خلال 2013

أعلن فايز عز الدين رئيس الغرفة الكندية فى مصر أن حجم التبادل التجارى بين مصر وكندا بلغ عام 2013 مليار وتسعين ألف دولار مقبال 960 مليون دولار فى العام السابق له.

> وقال فى تصريح له اليوم إن حجم التبادل بين البلدين حقق زيادة قدرها 13 %، منوها بأن الصادرات المصرية إلى كندا سجلت 604 ملايين دولار خلال عام 2013 مقابل 515 مليون دولارفى عام 2012 مسجلا ارتفاعا قدره 2ر17 %مما يمثل انعكاسا واضحا لزيادة حجم التبادل بين البلدين.

> ونوه بأن ذلك انعكس إيجابيا على الميزان التجارى بين البلدين لصالح مصر، محققا فائضا قدره 118 مليون دولار مقابل 68 مليون دولار عام 2012 مسجلا زيادة قدرها 74 %.

> وأشار إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى كندا تركزت فى بند الذهب وجاءت بنسبة قدرها 8ر86% من إجمالى الصادرات المصرية وتلاها المفروشات المنزلية التى تشمل السجاد وأغطية الأرضيات بنصيب 9ر3 %من إجمالى صادراتنا بقيمة 8ر23 مليون دولارعام 2013 مقابل نفس القيمة لعام 2012.

> وأضاف أن الملابس الجاهزة جاءت بنصيب 9ر2 % من إجمالى الصادرات بقيمة 8ر17 مليون دولار عام 2013 مقابل 1ر15 مليون عام العام السابق له، ويليها المنتجات الغذائية بنصيب 4ر1 % من إجمالى صادراتنا بقيمة 4ر8 مليون دولار عام 2013 مقابل 8ر4 مليون دولار عام 2012.

> ومن جهه أخرى أشار فايز إلى أن الواردات المصرية سجلت خلال عام 2013 مايقرب 6ر485 مليون دولار مقابل 3ر447 مليون دولار فى عام 2012 مسجلا ارتفاعا قدره 5ر8 %.

> ونوه بأن خردة الحديد جاءت فى مقدمة أهم الواردات المصرية من كندا عام 2013 وذلك بنصيب 6ر35 % من إجمالى الواردات حيث سجل هذا البند 173 مليون دولار مقابل 110 ملايين دولار خلال عام 2012 ، ويليه فول الصويا بنسبة 13 % مسجلا هذا البند 64 مليون دولار مقابل 91 مليون دولار عن العام السابق له.

> بينما جاء بند العدس بقيمة 63 مليون دولار مقابل 4ر19 مليون دولار ثم القمح بقيمة 27 مليون دولار مقابل 28 مليون دولار عن العام السابق له.