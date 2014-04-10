190 مليون جنيه سنويا للمشروعات التنموية والصحية للأسر الأكثر احتياجاً بأسيوط



> قامت جمعية الأورمان بأسيوط بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تهدف الي خدمة المواطنين وتقديم كافة الدعم والمساعدات لهم سواء من الناحية الانسانية او الصحية او الاجتماعية من خلال تنفيذ بعض المشروعات او منحهم قروض وذلك طبقا لتدعيم اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط للجمعيات الاهلية لما تقوم به من أنشطة ومشروعات هامة لابناء المحافظة .

وقال خالد عبد العليم مدير جمعية الاورمان بأسيوط أن الجمعية تقدم العديد من المساعدات الانسانية حيث انه تم منح مساعدات عينية ونقدية لـ 3 الاف و500 فتاة يتيمة بتكلفة 14 مليون جنيه سنويا بالاضافة الي تسديد 3الاف و700 قرض حسن بقيمة 37 مليون جنيه وذلك بهدف المساهمة في إقامة مشروعات متناهية الصغر وسداد ديون لـ 1440حالة بتكلفة 21 مليون و600 الف جنيه سنويا وتقديم مساعدات نقدية شهرية ل 2000 أسرة من الغير قادرين علي العمل وليس لهم مصدر دخل .

وأضاف عبد العليم انه تم توفير بعض المساعدات الصحية ومنها توفير 500 جهاز تعويضي بتكلفة تبلغ 3 مليون جنيه وإجراء عمليات القلب المفتوح والقسطرة للمرضي غير القادرين بمتوسط 3 الاف و600 عملية سنويا بإجمالي 54 مليون جنيه بالاضافة الي اجراء عمليات العيون في كبري المستشفيات المتخصصة في القاهرة بتكلفة 25 مليون جنيه وتوفير 500 سماعة طبية بتكلفة 375 ألف جنيه بالاضافة الي توفير بعض الادوية بصفة شهرية للمرضي الغير قادرين مشيرا الي انه يتم عمل بعض الانشطة الموسمية سنويا ومنها توزيع 300 الف كرتونة و350 الف بطانية بإجمالي تكلفة 40 مليون جنيه سنويا وذبح الاضحيات بإجمالي 1000 طن سنويا بالاضافة الي عمل قوافل أسبوعية للجمعيات الصغيرة ومنها ( معارض ملابس مجانا في الجامعات والمدارس – توزيع مواد تموينية ) .

وأوضح مدير الجمعية انه من خلال الدعم المقدم من الجهات التنفيذية بالمحافظة تم توصيل مياه الشرب والكهرباء ل 750 منزل بتكلفة مليون و125 الف جنيه سنويا وتنفيذ مشروعي تسليم رؤؤس المواشي والاكشاك ل 6الاف و750 اسرة من الارامل والاسر الاكثر احتياجا بإجمالي 90 مليون جنيه سنويا مضيفا انه تم المساهمة في بناء واستكمال المساجد وتأثيث 12 معهد أزهري بتكلفة مليون جنيه وإعادة إعمار ورفع كفاءة المنازل الاكثر فقرا عن طريق بناء دورات مياه وتعريش أسقف ل 300 منزل سنويا بتكلفة 3 مليون و750 ألف جنيه.