أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

المتهم المصري الكندي في “خلية الماريوت” يطالب بإخلاء سبيله لعدم وجود دليل ضده

Google+ Print
المتهم المصري الكندي في “خلية الماريوت” يطالب بإخلاء سبيله لعدم وجود دليل ضده المتهم المصري الكندي في “خلية الماريوت” يطالب بإخلاء سبيله لعدم وجود دليل ضده

متهمو “خلية ماريوت” – أرشيفية

تحدث المتهم محمد فاضل من داخل قفص الاتهام أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اثناء نظر قضية “خلية الماريوت” الإعلامية وطالب بإخلاء سبيله لأن الفيديوهات التى تم عرضها لا تخصهم ولم تضبط معهم وانما تخص سكاى نيوز ونحن فى السجن منذ فترة ونعامل معاملة سيئة ولا يوجد دليل.

وقال المحامى يسرى إنها ليست محاكمة قناة الجزيرة الإرهابية او الداعمة للإخوان ولكن محاكمة الشباب الوطنى المصرى.

يذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، واستهداف المنشأت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .

جدير بالذكر أن تحقيقات النيابة كشفت أن المتهمين اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة ” فندق الماريوت ” كمركز إعلامي لهم ودعموه بالأدوات والحواسب الألية ووحدات التصوير والمونتاج واستخدموها بالتلاعب بإنتاج مشاهد غير حقيقية وبثها على قناة الجزيرة القطرية لتوصيل صورة للخارج بأن ما يحدث في حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة والتأثير على الرأى العام الخارجي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري