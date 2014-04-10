المتهم المصري الكندي في “خلية الماريوت” يطالب بإخلاء سبيله لعدم وجود دليل ضده

تحدث المتهم محمد فاضل من داخل قفص الاتهام أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اثناء نظر قضية “خلية الماريوت” الإعلامية وطالب بإخلاء سبيله لأن الفيديوهات التى تم عرضها لا تخصهم ولم تضبط معهم وانما تخص سكاى نيوز ونحن فى السجن منذ فترة ونعامل معاملة سيئة ولا يوجد دليل.

وقال المحامى يسرى إنها ليست محاكمة قناة الجزيرة الإرهابية او الداعمة للإخوان ولكن محاكمة الشباب الوطنى المصرى.

يذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، واستهداف المنشأت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .

جدير بالذكر أن تحقيقات النيابة كشفت أن المتهمين اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة ” فندق الماريوت ” كمركز إعلامي لهم ودعموه بالأدوات والحواسب الألية ووحدات التصوير والمونتاج واستخدموها بالتلاعب بإنتاج مشاهد غير حقيقية وبثها على قناة الجزيرة القطرية لتوصيل صورة للخارج بأن ما يحدث في مصر حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة والتأثير على الرأى العام الخارجي