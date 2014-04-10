بالصور .. محافظ سوهاج يناقش عدد من الملفات المتعلقة بسوهاج مع شباب الأحزاب

أجتمع اللواء محمود عتيق ،محافظ سوهاج ،مساء أمس ،بقاعة المؤتمرات بالديوان العام، بشباب الأحزاب المختلفة بسوهاج لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة التي تمس المواطن السوهاجي .

> حيث ناقش الإجتماع مشكلة تسمم بعض تلاميذ المدارس في الفترة الأخيرة ومشكلة المرور وزيادة تسعيرة الميكروباص والتاكسي بالمحافظة ومشاكل مياه الشرب والصرف الصحي ،كما تم مناقشة أضرار السيول والأمطار ومشاكل الطرق والمطبات الصناعية بالطرق الرئيسية والباعة الجائلين .

> وأوضح محافظ الأقليم، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه جميع المشكلات المطروحة ،حيث تم إصدار قرارا بوقف توزيع الوجبات الغذائية بالمدارس لحين تحليل وبيان سبب التسمم عن طريق معامل التحاليل بوزارة الصحة ،وتم احالة مسئولي مدرستين قامتا بالتوزيع بعد إصدار قرار بإيقاف التوزيع للنيابة .

> وتم مناقشة مشاكل المرور وعدم الإلتزام بالتعريفة المحددة، حيث تم الإتفاق مع المرور لوضع تعريفة محددة للتاكسي وعدم ترخيص أي تاكسي الا بوجود عداد صالح ويعمل بشكل جيد ، و كما تم الإتفاق مع شركات نقل لحل أزمات المرور ونقل المواطنين خاصة بين مراكز ومدن المحافظة وعدم الإعتماد بشكل أساسي علي التاكسي والأجرة .

> وعن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي ،قال المحافظ ” أننا نحتاج إلي مليارات حيث يوجد 80% من المحافظة ليس لديها صرف صحي وتم ضخ 600 مليون جنية لمواجهة مشكلة الصرف الصحي وبنهاية عام 2014م سنشعر بتغيير في مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج “.

> وبالنسبة لأضرار السيول والأمطار، أوضح المحافظ ، أنه قام بالمرور علي مخرات السيول بطهطا وساقلتة والمراغة وطريق البحر الاحمر ،كما تم بذل الكثير من الجهود للتصدي لسلبيات ومخاطر السيول ووضع الخطط والحلول لنتخطى هذه المشكلات الفترة المقبلة ، كما قامت مديرية التضامن الإجتماعي بسوهاج وبعض الجمعيات الاهلية في حصر وتوزيع المساعدات لتعويض المواطنين المتضررين .

> وحول مشاكل الطرق والمطبات الصناعية بالطرق الرئيسية والباعة الجائلين، قال أنه عقب الإنتهاء من توصيل الغاز الطبيعي ، سيتم تمهيد الطرق ورد الشيء لأصلة وتم العمل بمناطق حي شرق وحي غرب بعد الإنتهاء من عملية توصيل الغاز، و أعلن بأنة جاري حاليا تمهيد الطرق وردها إلي أصلها ومنها طريق سوهاج / اخميم ،حيث بدأ العمل به بمجرد إنتهاء توصيل الغاز ، وبالنسبة للباعة الجائلين، قال المحافظ أنه برغم من إنشاء العديد من الأكشاك لمعظم الباعة ، إلا أنهم يتركون الأماكن المخصصة لهم ويعودون للتجول بالشوارع ، وتم التنسيق مع شرطة المرافق لتلافي تلك الظاهرة .