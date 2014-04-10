ضبط مخالفات تموينية وضريبية بمنطقة “القناة” في الإسماعيلية



> تمكن ضباط قسم التموين والتجارة الداخلية فى الإسماعيلية بالإشتراك مع ضباط إدارة مباحث التهرب والرسوم بمنطقة القناة وسيناء من ضبط عدد من المخالفات ، تضمنت ضبط السيارة رقم 32803 نقل الإسماعيلية قيادة محمد ع م سن 34 سائق ،مقيم القنطرة غرب، محملة بكمية من الملابس الجاهزة أجنبية الصنع وغير خالصة الرسوم الجمركية بإجمالى طن .

وأسفرت الحملة عن ضبط السيارة رقم 9435 م ش، قيادة ماهر ي سن 27 ،سائق مقيم إمبابة ــ جيزة محملة بكمية من الأجهزة الكهربائية أجنبية الصنع وغير خالصة الرسوم الجمركية ،كما تم ضبط السيارة رقم 6691 نقل غربية قيادة عبداللاه ع أ ،سن 37 سائق مقيم كفرالشيخ، محملة بكمية من الملابس الجاهزة أجنبية الصنع وغير خالصة الرسوم الجمركية بإجمالى ( طن ) .

وتم ضبط السيارة رقم 8473 ،ر ع ج قيادة محمد ع ع سن 31 سائق، مقيم الصالحية الجديدة شرقية، محملة بكمية من الأجهزة الكهربائية أجنبية الصنع وغير خالصة الرسوم الجمركية ،علاوة على ضبط السيارة رقم 32555 نقل الإسماعيلية ،قيادة أشرف إ ع سن 44 سائق مقيم القنطرة غرب، محملة بكمية من الأجهزة الكهربائية أجنبية الصنع وغير خالصة الرسوم الجمركية بإجمالى ( ربع طن ) .

وتم ضبط السيارة رقم 5497 هــ ع ،قيادة جرجس أ ب سن 30 سائق مقيم إمبابة ــ جيزة ،محملة بكمية من الأجهزة الكهربائية أجنبية الصنع وغير خالصة الرسوم الجمركية بإجمالى ( طن ) ،علاوة على ضبط السيارة رقم 3428 ط د ب قيادة محمد ط أ سن 25 سائق، مقيم دمياط محملة بكمية من الأجهزة الكهربائية أجنبية الصنع وغير خالصة الرسوم الجمركية ،بالإضافة إلى ضبط السيارة رقم 31824 ،نقل الإسماعيلية، قيادة إبراهيم س س سن 38 سائق، مقيم الصالحية الجديدة ــ شرقية محملة بكمية من الملابس الجاهزة أجنبية الصنع وغير خالصة الرسوم الجمركية بإجمالى ( طن ) .