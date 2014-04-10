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البدء في رصف طرق بمنفلوط بأسيوط بتكلفة 10 مليون جنيه

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البدء في رصف طرق بمنفلوط بأسيوط بتكلفة 10 مليون جنيه البدء في رصف طرق بمنفلوط بأسيوط بتكلفة 10 مليون جنيه

محافظة أسيوط

صرح محمد المهدي رئيس مركز ومدينة منفلوط بأسيوط بانه تم البدء في رصف طريق بني عدي – منفلوط وتجميل منطقة ساحة الشهداء ببني عديات والنصب التذكاري بتكلفة 3مليون جنيه وذلك طبقا لتعليمات اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط فى اتخاذ خطوات سريعة للانتهاء من عمليات تطوير وتجميل المدن والطرق الرئيسية بها وتقديم افضل خدمة للمواطنين .

وقال المهدي أن طريق بني عدي – منفلوط تبلغ تكلفته حوالي 2 مليون 750 الف جنيه بطول 7,5 كم ويساهم في التقليل من الحوادث التي تقع علي الطريق الذي يربط بين قرية بني عدي ومركز منفلوط مضيفا انه جاري رصف طريقي منفلوط – سراوة وبني شقير – السهريج بتكلفة 136 الف جنيه موضحا انه تم الموافقة علي رصف 10 شوارع بمدينة منفلوط بإجمالي 2مليون و300 الف جنيه .

وأضاف رئيس المدينة انه في قطاع النظافة تم رفع 220 طن مخلفات من شوارع المدينة وشراء معدات حديثة للارتقاء بمنظومة النظافة والحصول علي خدمة جيدة حيث تم شراء 4 لودارات و2 قلاب وسيارة كسح بتكلفة 8مليون جنيه .

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