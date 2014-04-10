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عصير الليمون لتقوية الأظافر

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عصير الليمون لتقوية الأظافر عصير الليمون لتقوية الأظافر

يتميز الليمون بخصائص مميزة تجعل منه الخيار الأنسب لتفتيح البشرة وتنظيفها وترطيبها، ولكن ماذا عن فوائده التي تتعلق بالأظافر؟؟
إذا كنت تعانين من أظافر جافة، فأنت تحتاجين إلى ترطيبها بشكل عميق، وكلما كانت أظافرك رطبة كلما قل تقصفها وتكسرها، والليمون هو أفضل من يقدم لك هذا الترطيب، فضلاً عن فوائدة الأخرى فيما يتعلق بتقوية الأظافر وزيادة صلابتها.
كل ما عليك فعله هو أن تقومي بمزج 100 ملليلتر من عصير الليمون، مع مقدار متساو من العسل، و50 ملليلتراً من زيت الزيتون، بالإضافة إلى القليل من الماء الدافئ، ودلكي به أظافرك لمدة ربع ساعة، وبعد الانتهاء يمكنك حفظ باقي المزيج في الثلاجة لإعادة استخدامه مرة أخرى.

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سيدتي