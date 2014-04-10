مزيج الزبادي والبيض لشعر أكثر نعومة

لشعر أكثر نعومة، "سيِّدتي نت" ينصحك بعمل حمام كريم لشعرك أسبوعياً، ومن أفضل حمامات الكريم تلك التي تحتوي على مكونات طبيعية غنية بالبروتينات والمعادن.

ومن أفضل هذه الحمامات الطبيعية وأكثرها فعالية على الشعر هو قناع البيض والزبادي، فالبيض يعمل على إمداد فروة الرأس بالمعادن والفيتامينات الأساسية لصحة الشعر ونعومته، أما عن الزبادي فهو يعمل على تليين بصيلات الشعر وإكسابها النعومة والحيوية.

طريقة هذا القناع، فتتمثل بخفق بياض بيضة حتى تحصلي على رغوة بيضاء كثيفة، ثم إضافة 6 ملاعق من الزبادي إليها، ودلكي فروة رأسك بهذا المزيج لعدة دقائق، واتركيه على شعرك لمدة 20 دقيقة، ثم قومي بغسله.