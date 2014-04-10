الروائي “ماركيز غارسيا” يعود لبلاده بعد تحسن حالته الصحية

غادر أمس الروائي ماركيز المستشفى الذي يتم علاجه فيها بالمكسيك ، متجهاً إلى بلاده بعد إعلان عائلته بأنه يتمتع الأن بصحة جيدة وأنه سوف يواصل علاجه فى منزله – وفقً لما أعلنته BBC .

ماركيز روائي وصحفي وناشر وناشط سياسي كولومبي ولد في أراكاتاكا، ماجدالينا في كولومبيا في 6 مارس 1927 قضى معظم حياته في المكسيك وأوروبا. ويعرف غارثيا ماركيث عائليًا وبين أصدقائه بلقب غابيتو،ويعد غارثيا ماركت من أشهر كتاب الواقعية العجائبية حصل غارثيا ماركيث على جائزة نوبل للآداب عام 1982 وقد تسببت صداقته مع الزعيم الكوبي فيدل كاسترو الكثير من الجدل في عالم الأدب والسياسة.

وقد قال ماركيز عند مرضه ” آه لو منحني الله قطعة أخرى من الحياة !

لاستمتعت بها ـ ولو كانت صغيرة ـ أكثر مما استمتعت بعمري السابق الطويل، و لنِمْتُ أقل ، ولاستمتعت بأحلامي أكثر ، ولغسلت الأزهار بدموعي، و لكنت كتبت أحقادي كلها على قطع من الثلج، وانتظرت طلوع الشمس كي تذيبها ، و لأحببت كل البشر. و لما تركت يوما واحدا يمضي دون أن أبلغ الناس فيه أني أحبهم ، و لأقنعت كل رجل أنه المفضل عندي .”

نال ماركيث بالعديد من الجوائز والأوسمة طوال مسيرته الأدبية مثل وسام النسر الأزتيك في عام 1982وجائزة رومولو جايجوس في عام 1972ووسام جوقة الشرف الفرنسية عام 1981.

وبالرغم من أن عمره الأن 87 عاماً إل أنه مازال يتمتع بروح الفكهاهة التى اشتهر بها، إذ أرسل الأسبوع الماضي رسالة إلى المراسلين والصحفيين الذين تجمعوا خارج غرفته بالمستشفى قائلا لهم “ماذا تفعلون هنا؟ عودوا إلى اعمالكم أيها المجانين”.

ومن أشهر رواياته “مائة عام من العزلة”، و”الحب في زمن الكوليرا”، و”خريف البطريرك” ،” فى ساعة نحس “،”جنازة الأم الكبيرة “،”ذكرى عاهراتى الحزينات”.