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اليوم آخر موعد لاستلام بطاقة البوابة الإلكترونية مجاناً

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اليوم آخر موعد لاستلام بطاقة البوابة الإلكترونية مجاناً اليوم آخر موعد لاستلام بطاقة البوابة الإلكترونية مجاناً

يشهد جناح الإدارة العامة للإقامة - القاعة رقم 6- في معرض دبي للإنجازات الحكومية في دورته الثانية في الفترة ما بين 8 10 أبريل 2014 في مركز دبي التجاري العالمي، ازدحاما شديدا للحصول مجانا على بطاقة البوابة الإلكترونية، حيث يتوفر التسجيل مجانا حتى اليوم الخميس من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية السادسة مساءً.

وأطلقت الإدارة العامة للإقامة خدمة التأشيرات الإلكترونية عبر الهاتف المتحرك التي أسهمت بشكل كبير في تسهيل حركة السفر عبر مطارات الإمارة.

وطرحت مشروع البوابة الذكية الذي سيغني عن بطاقة البوابة الإلكترونية بحيث يمكن للمسافر استخدام جواز سفره فقط ولن يكون بحاجة لأكثر من 20 ثانية في البوابة الذكية لإنجاز إجراءات سفره. حيث يأتي هذا المشروع لتسهيل انسيابية الحركة في مطارات دبي والتخلص من الزحام وتقليل إجراءات السفر بحيث لا يحتاج المسافر إلى موظف الجوازات إلا للضرورة.

ويجري التوسع في استخدام هذه البوابات لتشمل مختلف مباني مطارات دبي سواء في مطار دبي الدولي أو مطار آل مكتوم. وتتضمن الخدمات الجديدة عبر الهاتف المتحرك أيضاً تجديد أذون الدخول للعمل وخدمات المعلومات والاقتراحات والاستعلام عن المكفولين. كما أن هناك العديد من الخدمات المتوفرة على موقع الإدارة التي تمثل نقلة نوعية في التحول إلى الذكية.

 

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