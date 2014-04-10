أكبر تدريبات جوية مشتركة بين واشنطن وكوريا الجنوبية في إبريل

أعلنت قيادة القوات الجوية الكورية الجنوبية، الخميس، أن القوات الجوية الكورية والأمريكية ستجري أكبر تدريبات جوية، «الرعد ماكس»، ابتداءً من، الجمعة وحتى 25 إبريل، في المجال الجوي في شبه الجزيرة الكورية.

وتجري القوات الجوية الكورية- الأمريكية تدريبات «الرعد ماكس» الجوية الشاملة، التي تحاكي تدريبات «الراية الحمراء» للقوات الجوية الأمريكية، مرتين في العام.

وتشارك 103 طائرات و 1400 جندي في التدريبات، ويمثل ذلك أكبر حجم على الإطلاق في تاريخ التدريبات بين الطرفين.

وتجند القوات الجوية الكورية الجنوبية حوالي 50 طائرة، بما فيها «إف-15كي» و «كي إف-16» و«إف- 4 إي» وغيرها، كما تجند القوات الجوية الأمريكية نحو 50 طائرة، على رأسها «إف-15» و«إف إي-18» وغيرهما.

وقال مسؤول في القيادة الكورية إن القوات الجوية الكورية- الأمريكية ستعزز حالة الاستعدادات القتالية وسط تصاعد حدة التوترات للأزمة الأمنية في شبه الجزيرة الكورية مؤخرًا.

كما ستجري القوات الجوية الكورية- الأمريكية تدريبات «رعد المحيط الهادئ» التي تشمل عمليات البحث والإنقاذ القتالي، في الفترة من 14 إلى 18 إبريل.