السبت.. "خدمة المجتمع" بجامعة الأزهر تنظم قافلة طبية بعزبة العرب

ناقشت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجامعة الأزهر الاستعدادات اللازمة لبدء فعاليات القافلة الطبية، المزمع عقدها السبت المقبل، بعزبة العرب، لتقديم الكشف والأدوية الطبية مجانا للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد حسنى، نائب رئيس الجامعة، فى بيان، ضرورة تهيئة المكان المناسب ومعاينته جيدا قبل بدء العمل، مشيرا إلى أن الحالة النفسية للمريض مهمة جدا، وينبغى مراعاتها لإنجاح عمل القافلة حتى تؤتى ثمارها على الوجه الأكمل.

وأضاف محمود شعيب، الأمين العام للجامعة، أن القوافل ستعكس صورة جامعة الأزهر، ما يستدعى توعية الناس بأمور دينهم ودنياهم من خلال أطباء علماء، وتوفير الأسرة اللازمة وتسليم الأدوية بشكل لائق، والاستعانة بأساتذة مختصين، مشددا على ضرورة التواجد فى مقر انعقاد القافلة قبل بدء فعاليات العمل للتنظيم، والتأكد من توفير كافة المستلزمات الطبية.

يذكر أنه حضر اللجنة من الجهات المشاركة مع الجامعة، الشيخ السيد عبدالمولى، مدير بأوقاف القاهرة، ونفيسة عبدالنور، مدير عام غرب مدينة نصر التعليمية، وسحر حنفى، مدير شرق وغرب مدينة نصر لتعليم الكبار، ومجدى حسن، مدير عام الشئون الاجتماعية بحى غرب، وهبة فاروق، رئيس قسم التنمية بالشئون الاجتماعية بمدينة نصر، والدكتور سامى الغياتى، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة، والدكتورة إيمان جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للبيئة.