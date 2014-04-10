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"أم المؤمنين" الثانوية بنات تطلق مبادرة لتشجيع الطلاب على الابتكار

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"أم المؤمنين" الثانوية بنات تطلق مبادرة لتشجيع الطلاب على الابتكار "أم المؤمنين" الثانوية بنات تطلق مبادرة لتشجيع الطلاب على الابتكار

حفز جمال الدين عبد المنعم مدير مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بحلوان، طلاب المرحلة الثانوية على البحث العلمى والابتكار وتنفيذ المشروعات الصغيرة، وتوسيع مداركهم ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم وتطوير اهتماماتهم.

وأضاف "عبد المنعم" أن هناك العديد من الطلبة بالمرحلة الثانوية ممن يمتلكون اهتمامات بالهندسة والكليات الأخرى بمختلف مجالاتها، ولديهم الكثير من الأفكار الجديدة التى يمكن أن يفيدوا بها وطنهم، ولكن يقابل هؤلاء الطلاب مشكلة الإمكانيات وتنقصهم بعض المعلومات التى يحتاجونها للبدء فى مشروعاتهم.

وتواصل مدير المدرسة مع بعض من طلبة كلية الهندسة جامعة القاهرة وجامعة حلوان لمساعدة الطلبة، فيما يحتاجونه من معلومات أو استفسارات فى المشروعات التى يسعون لتنفيذها مثل مشروع الطاقة الشمسية والبحث العلمى فى النانو تكنولوجى والإعجاز العلمى داخل الأهرامات وتدوير القمامة، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يقام معرض لهذه المشروعات التى قام الطلبة بتنفيذها بأيديهم وذلك يوم 23/4 /2014 بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بحلوان.

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