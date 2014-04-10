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"أبو حفيظة": أرفض الترشح للرئاسة وأتمنى دخول السبكى السباق

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"أبو حفيظة": أرفض الترشح للرئاسة وأتمنى دخول السبكى السباق "أبو حفيظة": أرفض الترشح للرئاسة وأتمنى دخول السبكى السباق

أوضح الإذاعى أكرم حسنى الشهير بـــ"أبو حفيظة"، أن الوضع الحالى فى الإعلام غير مريح وغير مطمئن، ساخرا طالما أنا غائب عن الإعلام لا يوجد إعلام، وحينما أشاهد برنامج "توك شو" أتجه إلى محطة أخرى لمشاهدة توم وجيرى.

وتابع "أبو حفيظة" أنه يسعد بمشاهده الإعلامى عماد أديب فى برنامج "بهدوء"، لما لديه من كاريزما واحترام وخبرة، ولا يمكن تغيير المحطة أثناء برنامجه.

واستكمل "أبو حفيظة" حديثه الساخر مع الإعلامى خيرى رمضان فى برنامجه "ممكن" الذى يقدمه عبر قناة "cbc"، مؤكدا أنه لن يترشح لرئاسة الجمهورية، ولكن لو أصبحت رئيسا سأكلف حمدى الوزير برئاسة الوزراء، لأنه وزير من صغره، وعبد الرحمن أبو زهرة وزير الزراعة، وأحمد الفيشاوى وزيرا للكهرباء.

وأعرب "أبو حفيظة" عن أمنيته فى ترشح المنتج "السبكى" لرئاسة الجمهورية لقدرته على جمع الجمهور على سينما وسط البلد، مؤكدا أنه الوحيد القادر على فهم الشعب المصرى.

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