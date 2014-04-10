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فريق بحثي: نعتقد أننا قريبون من مكان طائرة ماليزيا المفقودة

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أعرب فريق من رجال البحث في المحيط الهندي عن اعتقادهم، الخميس، بأنهم على مقربة من «الموقع النهائي» للطائرة الماليزية المفقودة.

والتقطت إشارات، السبت الماضي، يعتقد أنها صادرة عن الصندوقين الأسودين للطائرة (بوينج 777)، المفقودة منذ شهر وعلى متنها 239 شخصا، والتقطت مجددًا، الثلاثاء، مما رفع معنويات الباحثين متعددي الجنسية المجتمعين في الساحل الغربي لأستراليا من أجل البحث عن الحطام.

وقال رئيس فريق البحث، أنجوس هيوستن، للصحفيين في مدينة بيرث: «أعتقد أننا نبحث في المنطقة الصحيحة، لكنني لن أؤكد أي شيء إلى أن تتم مشاهدة الحطام بالعين».

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