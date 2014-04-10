«الخطوط السعودية» توفر 114 جهازاً لإصدار بطاقات صعود الطائرة

في إطار خطتها الاستراتيجية للتوسع في تقديم برامج الخدمات الذاتية للارتقاء بمستوى الخدمات للمسافرين، وفرت الخطوط السعودية 114 جهازاً خاصاً بإصدار بطاقات صعود الطائرة وذلك على مستوى المملكة، حيث ساهمت هذه الأجهزة في توفير الوقت والجهد للعملاء من خلال إصدار البطاقات دون الرجوع إلى مكاتب المبيعات والحجز، وسوف يتم زيادة هذه الأجهزة خلال السنوات المقبلة لا سيما في ظل الاقبال المتزايد من المسافرين على استخدام هذه الأجهزة الحديثة.

وفي هذا الصدد، أوضح مساعد مدير عام الخطوط السعودية التنفيذي للعلاقات العامة عبدالله الأجهر أنه تم توفير هذه الأجهزة لخدمة العملاء على مدار الساعة، حيث يوجد في المطارات 49 جهازاً، بينما تم توفير 45 جهازاً في مكاتب المبيعات، في حين يوجد ببعض المراكز التجارية 4 أجهزة، مضيفاً أنه سيتم توزيع عدد 85 جهازاً جديداً في أماكن مختلفة داخل وخارج المطارات ومكاتب المبيعات وبعض المراكز التجارية ومؤسسات خاصة وحكومية.