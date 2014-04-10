أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تغطيتكم الإعلامية المتميزة والمتابعة اليومية للمشاريع الصحية بالجوف أبرزت جهود حكومة خادم الحرمين

Google+ Print
تغطيتكم الإعلامية المتميزة والمتابعة اليومية للمشاريع الصحية بالجوف أبرزت جهود حكومة خادم الحرمين تغطيتكم الإعلامية المتميزة والمتابعة اليومية للمشاريع الصحية بالجوف أبرزت جهود حكومة خادم الحرمين

    سعادة رئيس تحرير صحيفة «الرياض» سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لهذه الوزارة أن تتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على ما حظي به حفل تدشين مشاريع الخير الصحية الذي تم برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف مساء يوم الثلاثاء 17/5/1435ه من تغطية إعلامية متميزة ومتابعة يومية من صحيفتكم الموقرة، حيث اسهمت هذه التغطية - ولله الحمد - في انجاح الحفل وابراز جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين الكرام والتعريف بدعمها السخي للقطاع الصحي.

آملين التلطف بإبلاغ شكرنا وتقديرنا لجميع من أسهم في نجاح هذا الحفل وإظهاره بصورة مشرفة تليق بمكانة المملكة وتميزها في المجال الصحي.

متمنياً لكم مزيداً من التوفيق والسداد.

وتقبلوا أطيب تحياتي،

وزير الصحة

د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية