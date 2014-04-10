تغطيتكم الإعلامية المتميزة والمتابعة اليومية للمشاريع الصحية بالجوف أبرزت جهود حكومة خادم الحرمين

سعادة رئيس تحرير صحيفة «الرياض» سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لهذه الوزارة أن تتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على ما حظي به حفل تدشين مشاريع الخير الصحية الذي تم برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف مساء يوم الثلاثاء 17/5/1435ه من تغطية إعلامية متميزة ومتابعة يومية من صحيفتكم الموقرة، حيث اسهمت هذه التغطية - ولله الحمد - في انجاح الحفل وابراز جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين الكرام والتعريف بدعمها السخي للقطاع الصحي.

آملين التلطف بإبلاغ شكرنا وتقديرنا لجميع من أسهم في نجاح هذا الحفل وإظهاره بصورة مشرفة تليق بمكانة المملكة وتميزها في المجال الصحي.

متمنياً لكم مزيداً من التوفيق والسداد.

وتقبلوا أطيب تحياتي،

وزير الصحة

د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة