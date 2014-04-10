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شكر للقيادة من رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم

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شكر للقيادة من رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم شكر للقيادة من رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
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الشيخ عبدالعزيز المهنا

الرياض - صالح الحميدي

    رفع رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا شكره وخالص تقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- وذلك بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة وعبر فضيلته عن شكره لصاحب المعالي وزير العدل رئيس مجلس الإدارة على ما يبذله معاليه من اهتمام وتوجيه ومتابعة ودعم للهيئة. وأشار رئيس الهيئة نائب رئيس المجلس بأن الموافقة الكريمة على تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة ستدشن -بإذن الله- مرحلة هامة في قيام الهيئة بواجباتها المناطة بها وانطلاق العمل الفعلي لها، حيث أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا التي تتولى شؤون الهيئة وإدارة أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وذلك حسب ما نصت عليه المادة (الرابعة) من نظامها. وكشف فضيلته أن رئاسة الهيئة قد أعدت جدول أعمال حافل بكثير من الموضوعات الهامة وذلك لعرضها -بإذن الله- في الاجتماع الأول للمجلس في دورته الأولى وتمنى فضيلته للمجلس وأعضائه العون والتوفيق.

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