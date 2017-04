الشورى: تعزيز التعاون في لجنتي الصداقة البرلمانية السعودية الأوكرانية

اجتماع لجنتي الصداقة السعودية الأوكرانية الرياض - واس عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأوكرانية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله الناصر في مقر المجلس بالرياض اجتماعاً مع سفير أوكرانيا لدى المملكة بيترو كولوس. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وجمهورية أوكرانيا، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، خاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الأوكراني وسبل تفعيل دور لجنتي الصداقة لتعزيز علاقات التعاون البرلماني وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين. وتطرق السفير الأوكراني إلى تطورات الأحداث التي تشهدها أوكرانيا حالياً في الجانبين السياسي والاقتصادي.

