أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الشورى: تعزيز التعاون في لجنتي الصداقة البرلمانية السعودية الأوكرانية

Google+ Print
الشورى: تعزيز التعاون في لجنتي الصداقة البرلمانية السعودية الأوكرانية الشورى: تعزيز التعاون في لجنتي الصداقة البرلمانية السعودية الأوكرانية
104398248799.jpg

اجتماع لجنتي الصداقة الأوكرانية

الرياض - واس

    عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأوكرانية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله الناصر في مقر المجلس بالرياض اجتماعاً مع سفير أوكرانيا لدى المملكة بيترو كولوس. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وجمهورية أوكرانيا، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، خاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الأوكراني وسبل تفعيل دور لجنتي الصداقة لتعزيز علاقات التعاون البرلماني وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين. وتطرق السفير الأوكراني إلى تطورات الأحداث التي تشهدها أوكرانيا حالياً في الجانبين السياسي والاقتصادي.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; dev = ''+%20src%20+'
>'+title; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما