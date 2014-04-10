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مدير الأمن العام يكرم عدداً من منسوبي الدوريات الأمنية

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مدير الأمن العام يكرم عدداً من منسوبي الدوريات الأمنية مدير الأمن العام يكرم عدداً من منسوبي الدوريات الأمنية

    إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية كرم مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج بمقر الأمن العام ظهر أمس عدداً من منسوبي الدوريات الأمنية بمنطقة تبوك، تقديراً لجهودهم في مجال عملهم، وهم: رقيب أول محمد سعد القحطاني، عريف محمد سليم الجهني، جندي أول صالح زيدان المرتعد، جندي أول عبدالعزيز علي العنزي.

وأكد مدير الأمن العام للمكرمين أن ولاة الأمر -حفظهم الله جميعاً- يكرمون كل مخلص ومجتهد وأن هذا التميز الذي وفقكُم الله إليه هو وسام يفتخر به كل رجل أمن في الأمن العام وزملاؤكم من الدوريات الأمنية على درجة الخصوص وهو إضافة لما يتحقق من تميز أمني نفخر به جميعاً، وأن خدمة الوطن شرف لا يضاهيه شرف وأمانة يجب علينا أداؤها بما يرضي الله سبحانه ويرقى لتطلعات ولاة أمرنا وما يؤملونه فينا.

حضر التكريم مدير الإدارة العامة للدوريات الأمنية اللواء صالح الصالح ومدير شعبة الدوريات بمنطقة تبوك المقدم عبداللطيف بن عبدالله الماضي.

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