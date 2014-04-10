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مشاركة شؤون الحرمين في معرض جنيف للاختراعات

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مشاركة شؤون الحرمين في معرض جنيف للاختراعات مشاركة شؤون الحرمين في معرض جنيف للاختراعات

    شاركت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمعرض جنيف للاختراعات المقام خلال المقام خلال الفترة 2-7 جمادى الآخرة 1435ه الموافق من 2إلى 6 أبريل 2014 بوفد مكون من مدير وحدة العلوم والتقنية المشرف على إدارة التطوير بالرئاسة الدكتور عمار بن عبدالله عطار ومدير إدارة النظافة والفرش بالمسجد الحرام المهندس سلطان عاطي القرشي ومدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام المهندس ماهر بن منسي الزهراني.

وأوضح مدير إدارة العلوم والتقنية المشرف على إدارة التطوير الدكتور عمار عطار أن مشاركة الرئاسة انطلاقا من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز-حفظه الله - بتطويرالخدمات في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتسخير التقنية في خدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين وبناءً على توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس وامتدادا لمشاركة الرئاسة في معرض ابتكار الذي أقيم خلال الفترة (من 28 محرم، إلى 2 صفر 1435ه) في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وبين الدكتور عطار بأن هذه المشاركة تأتي ضمن مواكبة الرئاسة لتوجه المملكة العربية نحو الاقتصاد المعرفي، وتشجيع الابتكار والمبتكرين، وتفعيلاً لاتفاقية الشراكة التي تم توقيعها مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في إقامة مشاريع بحثية وتشغيلية مشتركة، مساهمةً في تطوير الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، توجت بانضمام الرئاسة للخطة الوطنية للعلوم والتقنية، من خلال إنشاء وحدة للعلوم والتقنية تفعيلا للأساس الاستراتيجي الرابع من السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وخاصة السياسة السادسة على "توجيه البحث العلمي والتطوير التقنية لخدمة الشعائر الإسلامية وتيسير أدائها".

وأضاف المشرف على وحدة العلوم والتقنية بالرئاسة بأن هناك اهتماماً كبيرًا من الرئيس العام ونائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام في تشجيع وحدة العلوم والتقنية في تحفيز منسوبي الرئاسة وتطوير الخدمات والابتكارات التي تسهمفي تحسين الخدمات ورفع كفاءتها، وأوضح أن معرض جنيف للاختراعات من المعارض العالمية التي تهتم بإبراز المبتكرات والاختراعات من جميع أنحاء العالم.

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