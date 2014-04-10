اليوم.. أهالى الوراق يعتصمون أمام محافظة الجيزة لحل أزمة مسطاح النيل

يعتصم أهالى الأراضى المطلة على نهر النيل، بناحية الوراق والمعروفة باسم "مسطاح النيل"، اليوم الخميس، أمام مبنى محافظة الجيزة وذلك للتنديد بالتباطؤ فى تنفيذ المخطط التفصيلى للأراضى التى تبدأ من مبنى وزارة الرى حتى الطريق الدائرى.

وقال عدلى راشد أحد ملاك الأراضى لـ"اليوم السابع"، إن المحافظة عقدت عدة اجتماعات مع ملاكى الأراضى ووافقوا على جميع شروط المشروع، وعلى النسب البنائية المقترحة، إلا أن المحافظة للأسف تماطل وتتباطأ فى إنهاء هذا المخطط التفصيلى، ما أدى إلى خلق مزيد من العشوائيات على نيل الوراق، الذى يؤدى إلى إهدار المال العام، مضيفا أنه لم يتم حتى الآن إنهاء الإجراءات واستخراج تراخيص للبناء.

وأشار راشد إلى أن سرعة الانتهاء من المخطط التفصيلى لهذه المنطقة كان سيقضى على ظاهرة البناء العشوائى على أراضى نيل الوراق، وتم استخراج تراخيص وفقا لهذا المخطط الذى تقوم بعمله الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من خلال مكتب استشارى هندسى كبير.