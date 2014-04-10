أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. أهالى الوراق يعتصمون أمام محافظة الجيزة لحل أزمة مسطاح النيل

Google+ Print
اليوم.. أهالى الوراق يعتصمون أمام محافظة الجيزة لحل أزمة مسطاح النيل اليوم.. أهالى الوراق يعتصمون أمام محافظة الجيزة لحل أزمة مسطاح النيل

يعتصم أهالى الأراضى المطلة على نهر النيل، بناحية الوراق والمعروفة باسم "مسطاح النيل"، اليوم الخميس، أمام مبنى محافظة الجيزة وذلك للتنديد بالتباطؤ فى تنفيذ المخطط التفصيلى للأراضى التى تبدأ من مبنى وزارة الرى حتى الطريق الدائرى.

وقال عدلى راشد أحد ملاك الأراضى لـ"اليوم السابع"، إن المحافظة عقدت عدة اجتماعات مع ملاكى الأراضى ووافقوا على جميع شروط المشروع، وعلى النسب البنائية المقترحة، إلا أن المحافظة للأسف تماطل وتتباطأ فى إنهاء هذا المخطط التفصيلى، ما أدى إلى خلق مزيد من العشوائيات على نيل الوراق، الذى يؤدى إلى إهدار المال العام، مضيفا أنه لم يتم حتى الآن إنهاء الإجراءات واستخراج تراخيص للبناء.

وأشار راشد إلى أن سرعة الانتهاء من المخطط التفصيلى لهذه المنطقة كان سيقضى على ظاهرة البناء العشوائى على أراضى نيل الوراق، وتم استخراج تراخيص وفقا لهذا المخطط الذى تقوم بعمله الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من خلال مكتب استشارى هندسى كبير.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365