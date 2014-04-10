أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس شركة للاستثمار العقارى: أسعار الواحدت سترتفع بنسبة 40% عام 2015

Google+ Print
رئيس شركة للاستثمار العقارى: أسعار الواحدت سترتفع بنسبة 40% عام 2015 رئيس شركة للاستثمار العقارى: أسعار الواحدت سترتفع بنسبة 40% عام 2015

أعلن طارق شكرى، رئيس شركة عربية للتطوير العقارى، أن الشركة تشارك فى معرض سيتى سكيب العقارى بـ3 مشروعات سكنية وإدارية وفيلات سكنية، الأول يتضمن 2000 وحدة سكنية، فى القاهرة الجديدة، على مساحات مختلفة تبدأ بـ120 مترا وحتى 400 للوحدة، لافتا إلى أن المشروع نفذ بأفكار ورؤى مختلفة.

وأضاف "شكرى"، فى تصريحات صحفية، على هامش افتتاح معرض سيتى سكيب العقارى، أن حل الأزمة السكنية فى يكمن فى تخفيض فائدة التمويل العقارى، مشيرا إلى أنه طالب بذلك أكثر من مرة، لافتا إلى أن الأزمة السكنية ستشهد انفراجة بعد تطبيق مبادرة البنك المركزى.

وحول فرص الدول فى الاستثمار داخل مصر خلال الفترة المقبلة، قال رئيس شركة عربية للاستثمار العقارى، إنه يرى أن الدول التى ساندت مصر فى أزمتها كالإمارات والبحرين والكويت وغيرها، لها فرص قوية فى الاستثمار داخل مصر، وخاصة أن الشعب يرحب بها.

وحول توقعاته للسوق العقارى المصرى، أكد أنه متفائل جدا، مشيرا إلى أن السوق سيشهد رواجا كبيرا فى الفترة المقبلة، لافتا إلى أن آخر فرصة لمشترى العقارات هو 2014، حيث إن الأسعار سترتفع بنسبة 40% العام المقبل لارتفاع مدخلات البناء.

وحول أوجه الخلاف بين الاستثمار فى مصر ودولة دبى، أكد أن حاكم دبى لديه رؤية وفكر ويعرف جيدا مدى أهمية المستثمر داخل دولته حيث أوجد مناخا جيدا للمستثمرين، مشيرا إلى أن دولة دبى قائمة على الاستثمار، حيث بها أكثر من 156 جنسية مختلفة تقدم على الشراء، رغم أن سعر المتر يصل إلى 30 ألف جنيه، مشيرا إلى أن القوانين فى دبى مرنة ومناخ الاستثمار بها مشجع وهناك طمأنة للموظف داخل الدولة، وأن المساحات الخضراء فى المشروع تصل لـ80% من إجمالى مساحة المشروع، لافتا إلى أن الشركة تقدم تيسيرات كثيرة فى أنظمة الدفع وبطرق ميسرة تصل لـ7 سنوات، خاصة بعدما تم توقيع بروتوكول مع الشركة الأولى للتعمير، مشيرا إلى أن المشروع مقام على مساحة 300 ألف متر مربع ويتم تنفيذه على عدد 6 مراحل.

وأشار إلى أن الشركة تتمتع بمزايا خاصة من بينها أنه لا توجد على الشركة أى أقساط على الشركة للدولة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 70% من المرحلة الأولى للمشروع رغم أن المشروع تم البدء فيه يناير 2013، مؤكدا أنه يتم التسليم قبل الموحد بكثير.

وأشار إلى أن توقيع بروتوكول مع الشركة الأولى للتعمير للتمويل العقارى مؤشر جيد على قوة الشركة ومصداقيتها داخل السوق والالتزام بالمواعيد المحددة.

وأكد أنه سيتم طرح جزء من أسهم الشركة فى البورصة، بعد إنشاء شركة قابضة للشركة، لافتا إلى أنه جار تقييم أصول الشركة حاليا ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تقييم أصول الشركة فى نهاية العام الجارى على أن تبدأ الشركة فى طرح أسهمها فى البورصة فى الربع الأول من عام 2015.

وأوضح أن السبب فى لجوء الشركة لطرح أسهمها فى البورصة هو منح الشركة فرصة أكبر للنمو والتوسع وتوقيع شراكة مع شركات أجنبية بجانب طمأنة عملاء الشركة.

وأشار إلى أن المشروع الثانى الذى تشارك به الشركة فى المعرض هو مشروع فيلات هاوس على مساحة 140 ألف متر مربع، والمرحلة الثالثة تستهدف بناء 100 فيلا وشاليه على مساحة 180 ألف متر مربع.

وحول المبانى الإدارية والتجارية التى تنشئها الشركة، أكد أن الشركة أنشأت 5 مبان إدارية وتجارية بالإضافة إلى مول تجارى على مساحة 30 ألف متر مربع ويتضمن 180 محلا تجاريا.

وبما يتعلق بتوسع الشركة فى المحافظات وإنشاء مولات تجارية، قال إن ليس لديه الخبرة الكافية لإنشاء مولات تجارية فى هذه المحافظات، خاصة أنه لا توجد أى دراسات جدوى حول إمكانية تنفيذ ذلك فى المحافظات وضمان نجاح المشروعات.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري