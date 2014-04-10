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الأهلي: ننتظر موافقة الشرطة لضم خالد قمر

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الأهلي: ننتظر موافقة الشرطة لضم خالد قمر الأهلي: ننتظر موافقة الشرطة لضم خالد قمر

تقدم مسؤولو الأهلي بعرض إلى نظرائهم في اتحاد الشرطة لضم المهاجم خالد قمر بداية من الموسم المقبل، ولم يصل الرد إلى الأن.

وقال هادي خشبة مدير الكرة بالنادي الأحمر لـFilGoal.com "بالفعل تقدمنا بعرض لضم قمر، ولكن لم يصلنا الرد إلى الأن."

ومن جانبه كشف عدلي القيعي مدير التعاقدات بالأهلي، أنه تم الاتفاق مع اللاعب على الانضمام وعلى كافة تفاصيل التعاقد، في انتظار موافقة الشرطة.

وكان محمد شيحة وكيل أعمال اللاعب خالد قمر، قد أكد موافقة مسؤولو اتحاد الشرطة على انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء لمدة خمس سنوات.

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