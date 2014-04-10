ميدو: رهاني على شباب الزمالك .. وأوباما ترجم ثقتي فيه

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك أن رهانه على الشباب سيكون هو عنوان المرحلة المقبلة مع الفريق الأبيض، وذلك بعدما نجح الثنائي الشاب يوسف أوباما ومصطفى فتحي في تحويل تأخره إلى فوز 3-2 أمام وادي دجلة.

وشارك الثنائي أوباما وفتحي كبدلاء في الشوط الثاني، وسجلا الهدفين الثاني والثالث على الترتيب بداية من الدقيقة 80.

وقال ميدو لـFilGoal.com الأربعاء عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة، ولكن صقتي في أوباما هي التي منحتني اللعب بثنائي هجومي صريح وأبقيته على مقاعد البدلاء".

وأضاف "لو لم أكن أثق في أوباما لما جعلته الورقة الرابحة على مقاعد البدلاء، وفضلت وجود أحد الثنائي (أحمد علي وعرفة السيد) على الدكة".

وبدأ ميدو المباراة بخطة 4-2-4 في وجود الثنائي عرفة وعلي في الخط الأمامي.

وأشار "قلت لأوباما أنه سيشارك في الشوط الثاني وسيسجل هدفا في دجلة وقد كان.. وأيضا مصطفى فتحي من اللاعبين الممتازين جدا في التدريبات".

وتابع "الفترة المقبلة ستشهد الاعتماد على الشباب الذي يكافح ويستحق المشاركة مع الفريق الأول بجانب هذه الأسماء".

وأتم ميدو "أراهن على الشباب في الفترة المقبلة".