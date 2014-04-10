أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

“غضب الصحراء” و”الأسانسير” و”الحاضر الغائب”.. أبرز أفلام حسن رضا باستديو أماديوس

Google+ Print
“غضب الصحراء” و”الأسانسير” و”الحاضر الغائب”.. أبرز أفلام حسن رضا باستديو أماديوس “غضب الصحراء” و”الأسانسير” و”الحاضر الغائب”.. أبرز أفلام حسن رضا باستديو أماديوس

عرض أول أمس الأربعاء ، المخرج والسيناريست المصرى “حسن رضا” ٤ أفلام قصيرة له، حاصلة على جوائز مهرجانات، وذلك باستديو أماديوس بالزمالك.

تضمنت الأربع الأفلام الخاصة بالمخرج حسن رضا كلاً من فيلم “غضب الصحراء” وهو فيلم وثائقي حاصل على جائزة لجنة التحكيم في ٢٠١٢، ويتناول حقائق عن الثورة الليبية و القذافى.
> فيلم “الأسانسير” وهو فيلم روائي قصير حاصل على جائزة أحسن مونتاج في ٢٠١٣، الفيلم الروائى القصير “الحاضر الغائب” (إنتاج ٢٠١٣) ، الفيلم الروائى القصير”واحد لمون!” إنتاج ٢٠١٤.
> حسن رضا هو صانع أفلام و مخرج مستقل درس و عمل في مجال الرسوم المتحركة، تصميم الجرافيك، و المونتاج و الميكساج و ذلك قبل أن يبدأ دراسته لصناعة الأفلام و الإخراج التلفيزيوني ، وقام بإنتاج و إخراج ٧ أفلام مستقلة (منهم ٤ أفلام تسجيلية و ٣ أفلام روائية قصيرة) و شارك بهذه الأفلام في مهرجانات أفلام عديدة و مختلفة داخل و خارج .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري