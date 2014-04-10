“غضب الصحراء” و”الأسانسير” و”الحاضر الغائب”.. أبرز أفلام حسن رضا باستديو أماديوس

عرض أول أمس الأربعاء ، المخرج والسيناريست المصرى “حسن رضا” ٤ أفلام قصيرة له، حاصلة على جوائز مهرجانات، وذلك باستديو أماديوس بالزمالك.

تضمنت الأربع الأفلام الخاصة بالمخرج حسن رضا كلاً من فيلم “غضب الصحراء” وهو فيلم وثائقي حاصل على جائزة لجنة التحكيم في ٢٠١٢، ويتناول حقائق عن الثورة الليبية و القذافى.

> فيلم “الأسانسير” وهو فيلم روائي قصير حاصل على جائزة أحسن مونتاج في ٢٠١٣، الفيلم الروائى القصير “الحاضر الغائب” (إنتاج ٢٠١٣) ، الفيلم الروائى القصير”واحد لمون!” إنتاج ٢٠١٤.

> حسن رضا هو صانع أفلام و مخرج مستقل درس و عمل في مجال الرسوم المتحركة، تصميم الجرافيك، و المونتاج و الميكساج و ذلك قبل أن يبدأ دراسته لصناعة الأفلام و الإخراج التلفيزيوني ، وقام بإنتاج و إخراج ٧ أفلام مستقلة (منهم ٤ أفلام تسجيلية و ٣ أفلام روائية قصيرة) و شارك بهذه الأفلام في مهرجانات أفلام عديدة و مختلفة داخل و خارج مصر.