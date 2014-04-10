ضبط 4 قضايا مخدرات و 5 قطع سلاح خلال حملة أمنية بسوهاج‎

تمكنت قوة امنية بمديرية امن سوهاج من ضبط عدد ” 4 ” قضايا مخدرات وعدد 5 قطع سلاح خلال حملة امنية بيانها كالتالي:-



> 1- عدد ” 6 ” قطع متوسطة الحجم لمادة داكنة اللون يشتبه ان تكون لمخدر الحشيش يزنوا حوالى 200 جرام وكذا لفافة ورقية صغيرة الحجم بداخلها نبات اخضر عشبى جاف يشتبة ان تكون لنبات البانجو المخدر تزن حوالى 15 جرام حيازة المتهم / محمود صفوت السنوسى محمد سن 25 حاصل على دبلوم تجاره ومقيم الروافع – دائرة مركز سوهاج- وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار – تحرر عن ذلك المحضر رقم 2027 إداري مركز سوهاج لسنة 2014 م 0

> 2- قطعه كبيرة الحجم لمادة داكنة اللون يشتبه ان تكون لمخدر الحشيش تزن حوالى 200 جرام وكذا لفافة ورقية صغيرة الحجم بداخلها نبات اخضر عشبى جاف يشتبة ان تكون لنبات البانجو المخدر تزن حوالى 20 جرام ومبلغ مالى ( 600 ) جنيه وهاتف محمولحيازة المتهم / على فتحى عويس احمد سن 32 عامل زراعى ومقيم اولاد نصير مركز سوهاج ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد ( 11 ) حكم ” تبديد “00 وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه – تحررعن ذلك المحضر رقم 2123 ادارى مركز سوهاج لسنة 2014 م 0

> 3- قطعه كبيرة الحجم لمادة بنية اللون يشتبه ان تكون لجوهر الافيون المخدر تزن حوالى 890جرام وكذا سلاح ابيض ومبلغ مالى ( 340 ) جنيه وهاتف محمول حيازة المتهم / على احمد اسماعيل عبد الموجود سن 23 عامل ومقيم فزارة – مركز المراغه 00وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه – تحرر عن ذلك المحضر رقم 1009 أدارى مركز جهينه لسنة 2014 م 0

> 4- عدد ( 15 ) قرص تامول المخدر حيازة المتهم / أيمن البدرى احمد عبد الموجود سن 32 عاطل ومقيم ش الكرم قسم أول سوهاج 00وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى – تحرر عن ذلك المحضر رقم 1255ادارى قسم ثان سوهاج لسنة 2014 م 0

> وفي مجال ضبط الاسلحةنارية ال الغير مرخصة تم ضبط عدد 5 قطع سلاح بيانهم كالتالي

> 1- عدد ” 2 ” بندقيه اليه عيار 7.62×39 الاولى تحمل رقم 4801802 والثانية تحمل رقم 8000556

> وكذا عدد ” 6 ” قطع متوسطة الحجم لمخدر الحشيش يزنوا حوالى 200 جرام ولفافة بانجو تزن حوالى 15 جرام وذلك بقصد الاتجار حيازة المتهم / محمود صفوت السنوسى محمد سن 25 حاصل على دبلوم تجاره ومقيم الروافع دائرة مركز سوهاج – تحرر عن ذلك المحضررقم 2027 اداري مركز سوهاج لسنة 2014 م 0

> 2- طبنجة براونج مجهولة العيار تحمل رقم 6236 باللغه الاجنبية على جسم السلاح حيازة المتهم / على عبده خلف سن 40 فلاح ومقيم عرب بنى واصل – مركز ساقلته – تحرر عن ذلك المحضررقم 2602 اداري مركز ساقلته لسنة 2014 م 0

> 3- فرد روسى صناعه محلية وعدد (1 )طلقه روسى حيازة المتهم / رأفت حمدى حماد محمد السيد سن 32 صاحب مقهى ومقيم بندر طما 00وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1471 إداري مركز طما لسنة 2014م 0

> 4- فرد روسي صناعه محليه حيازة المتهم / ناصر خليل عثمان سن 38 عامل ومقيم الزواته القبليه مركز جرجا تحرر عن ذلك المحضر رقم 854 إداري مركز جرجا لسنة 2014 م

> وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المضبوطات