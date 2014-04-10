روبن: لا يمكن أن نسمح بأخطاء مثل تلك في مباريات الأبطال

حذر أريين روبن نجم بايرن ميونيخ رفاقه من ارتكاب أخطاء في مباريات دوري أبطال أوروبا في المراحل المقبلة.

بايرن ميونيخ تأخر بهدف أمام ضيفه مانشستر يونايتد، قبل أن يحول هذه النتيجة إلى فوز بـثلاثة أهداف لهدف.

وقال روبن بعد المباراة: "بداية الشوط الثاني كانت سيئة بالنسبة لنا، أول 10 دقائق لم تكن موفقة".

وتابع الهولندي الأعسر "تحسنا بعد ذلك وفزنا، لكن يجب ألا نسمح بمثل تلك الهفوات في مباريات دوري أبطال أوروبا".

وأضاف لاعب ريال مدريد وتشيلسي الأسبق "الآن هدفنا هو الوصول للنهائي، تبقى منافس وحيد وهدفنا هو إسقاطه".