أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كان: ريال مدريد أفضل خيار لبايرن في نصف النهائي

Google+ Print
كان: ريال مدريد أفضل خيار لبايرن في نصف النهائي كان: ريال مدريد أفضل خيار لبايرن في نصف النهائي

إفي - أكد حارس المرمى الدولي السابق، الألماني أوليفر كان اليوم أن ريال مدريد هو المنافس الأفضل لبايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن تأهل الفريق البافاري إلى المربع الذهبي على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال كان، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، "تشيلسي يلعب بخشونة ومع جوزيه مورينيو فإن مواجهة الفريق الإنجليزي تصبح أسوأ، أتلتيكو صعب للغاية".

وأوضح "شخصيا ستسعدني مواجهة ريال مدريد، انه فريق يوافق البايرن، أفضل من الفريقين الاخرين".

وتأهل إلى نصف النهائي كل من ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

ومن المقرر أن تجرى قرعة نصف النهائي بعد غد الجمعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع