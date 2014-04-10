كان: ريال مدريد أفضل خيار لبايرن في نصف النهائي

إفي - أكد حارس المرمى الدولي السابق، الألماني أوليفر كان اليوم أن ريال مدريد هو المنافس الأفضل لبايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن تأهل الفريق البافاري إلى المربع الذهبي على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال كان، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، "تشيلسي يلعب بخشونة ومع جوزيه مورينيو فإن مواجهة الفريق الإنجليزي تصبح أسوأ، أتلتيكو صعب للغاية".

وأوضح "شخصيا ستسعدني مواجهة ريال مدريد، انه فريق يوافق البايرن، أفضل من الفريقين الاخرين".

وتأهل إلى نصف النهائي كل من ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

ومن المقرر أن تجرى قرعة نصف النهائي بعد غد الجمعة.