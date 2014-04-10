وزير التموين: تحرير سعر الدقيق الأحد المقبل لحل أزمة رغيف الخبز

قال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيعمل على تطبيق منظومة جديدة لتداول رغيف الخبز تعتمد على تحرير الدقيق المورد للمخابز، بدءاً من الأحد المقبل، لتوفير 11 مليار جنيه يتم إهدارها على يد المستفيدين من تهريب الدقيق المدعم وغيرهم، مشدداً على أن ذلك يعد بمثابة حرب سيخوضها ضد من يهدرون الدعم الذى كانت تخصصه الدولة للمواطن.

وأضاف "حنفى"، خلال حواره ببرنامج 90 دقيقة، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة المحور، أن هذا الأسلوب يعد جزءاً من حل مشكلة رغيف الخبز، الذى يعانى منها المواطن المصرى، وتابع قائلاً "تحرير سعر الدقيق يعد تحريراً للمواطن".

وقال، إن نصف كميات الدقيق الموردة إلى المخابز يتهم تهريبها، مشدداً على أن السبب فى ذلك هو سياسية الحكومة المعتمدة على الدعم، ولابد من تغيير هذا الأسلوب بكل جراءة والقوى، ومن الضرورى عمل نظام جديد يعتمد على رفع الدعم من أصحاب المخابز، ويتم توريد الدقيق لهم بسعره الحقيقى.

وأضاف "حنفى"، أن المنظومة التى تتبعها الدولة فى إدارة تشغيل "المخابز" جعلت رغيف الخبز غير مطابق للمواصفات، نظراً للتقييد بمواعيد بدء العمل وإنهائه.

وقال، إن الاحتياطى من القمح يكفى حتى يوم 9 يونيو المقبل، بخلاف القمح المحلى، الذى سيبدأ توريده للدولة الثلاثاء المقبل، والذى يقدر بحوالى 4 ملايين طن تكفى لمدة 6 أشهر، مشدداً على عدم وجود اكتفاء ذاتى من القمح، ولا يمكن أن يتحقق ذلك الآن.

وأضاف "حنفى"، أن السبب فى عدم إمكانية تحقيق اكتفاء ذاتى من القمع يعود إلى أن إجمالى الرقعة الزراعية فى مصر يبلغ 7 ملايين فدان، وهى الرقعة نفسها التى نحتاجها فى زرع القمح لعمل اكتفاء ذاتى، وهو الأمر الذى لا يصلح فنياً وواقعياً، نظراً لوجود محاصيل أخرى تحتاجها البلاد لابد أن نقوم بزراعتها.

وتابع وزير التموين قائلاً "الاستهلاك السنوى من القمح يبلغ 15 مليون طن، بينما الإنتاج المحلى يتراوح بين 4 إلى 4.5 مليون طن".