بالصور.. محافظ مطروح يبحث مشاكل أهالي مدينة “النجيلة” ميدانيًا

التقي اللواء بدر طنطاوي الغندور محافظ مطروح بأهالي مدينة النجيلة للوقوف على مشاكلهم وتلبية مطالبهم بحضور رئيس مدينة النجيلة ومديري المديريات والادارات المعنية بالمحافظة.

حيث استمع المحافظ لمطالب المواطنين واحتياجاتهم فى المجالات الخدمية المختلفة وصدق المحافظ على مبلغ 100 الف جنية لدعم المدينة بمحول كهرباء بالاضافة الى200 متر كابلات كهربائية نظرا لضعف التيار الكهربائي فى بعض المناطق بالاضافة ال دعم المدينة ب20 عمود انارة والدفع بلجنة من شركة الكهرباء لبحث كافة المشكلات المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي.

كما وجه المحافظ لشركة الكهرباء بإعداد خطاب فوري لوزير الكهرباء لبحث تخفيض قيمة العدادات الكهربائية نظرا لطبيعة المحافظة الصحراوية وبعد المسافات.

كما وجه المحافظ ،لشركة مياه مطروح بعمل تقرير مفصل عن عدم تشغيل محطة التحلية بالمدينة والمتوقفة منذ عام 2012 لوجود خلاف بين شركة مياه مطروح والشركة المنفذة بالاضافة الى وضع تقرير عن كيفية وصول المياه لشبكة المياه بالمدينة عن طريق اقامة محطة شفط ورفع ما بين النجيلة البحرية ومدينة النجيلة.

وقرر المحافظ البدء فى اتخاذ الاجراءات نحو تخصيص ارض لانشاء مدرسة للبنات بالمدينة على ان يبدء العمل بها ودخولها الخدمة العام المقبل لخدمة ابناء المدينة بالاضافة الى البدء فى اقامة مدرسة للتعليم الاساسى من قبل احد المستثمرين حيث تم بالفعل الانتهاء من عمل الرسومات الهندسية للبدء فى انشاءها.

كما قرر المحافظ احالة احد المدرسين بالمدرسة الاعدادية للتحقيق معه لانقطاعه عن العمل بالمدرسة بالاضافة الى سوء معاملة الطلاب.

وأكد على ضرورة عرض تقرير يومي بمكتبه عن الوحدات الصحية بجميع أنحاء المحافظة يتضمن أسماء الأطباء بكل وحدة صحية وتمام حضورهم وأرقام تليفوناتهم وذلك خلال 4 ايام مع التاكيد على ضرورة الاهتمام من جانب الاطباء بتقديم الخدمات الطبية المتميزة وتنظيم عمليات الرحات والأجازات بحيث يتوافر العدد الكافي من الاطباء.

وأشار المحافظ الى دراسة رصف كيلو ونصف لطريق تجمع أولاد ميلود واولاد مومن ولخدمة باقى التجمعات فى الصحراء مع قيام مجلس مدينة النجيلة بالتعاون مع العمد والمشايخ ببحث نقل السوق من موقعة الحالى على الطريق الدولي.