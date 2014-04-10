«الداخلية» الأولى عالمياً بحصول كامل وحداتها على الآيزو

أرجع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حصول وزارة الداخلية "بكافة إداراتها" على الآيزو "2008-9001"؛ إلى دعم قيادة الوطن وجهود العاملين بالوزارة، لتكون وزارة الداخلية أولى وزارات الداخلية عالمياً تحقق هذا الإنجاز الشامل في زمن قياسي.

وقال سموه، خلال الحفل الذي نظمته إدارة الجودة بالإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، في نادي ضباط الشرطة بأبوظبي: "إنني فخور اليوم بما حققتموه من إنجاز يصب في خدمة المجتمع والمتعاملين، غير أن الأمل يحدوني بمواصلة التحديث والتطوير دون كلل؛ والحفاظ الدائم على ما تعبت بها الأيدي وما سهرت عليه العيون".

وأعرب سموه عن تفاؤله بما قامت به وزارة الداخلية من إعداد وتأهيل قرابة الـ 400 مواطن مدقق ومقيّم جودة معتمد، ليصب ذلك في خدمة سائر مؤسسات الدولة؛ وعونها على المضي قدماً في مسيراتها المنطلقة نحو الارتقاء بجودة الخدمات والتميز الذي تحرص عليه البلاد قيادة وحكومة.

وتسلم سموه شهادة الآيزو "2008- 9001" من هيئة لويدز ريجستر كوالتي آشورنس، كأول وزارة داخلية على مستوى العالم تحصل جميع وحداتها التنظيمية على هذه الشهادة، من قبل دينيس أيفز الرئيس التنفيذي لهيئة لويدز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما تسلم سموه أيضاً ميثاق الجودة، من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وقادة الشرطة على مستوى الدولة.

حضر الحفل إلى جانب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم؛ كل من اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء خليفة حارب الخييلي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة. كما حضر الحفل محمد خلفان الرميثي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، وقادة الشرطة بالدولة والمديرون العامون، وعدد من كبار الضباط بوزارة الداخلية.

وقدم المقدم الدكتور سعيد مطر الصريدي، مدير إدارة الجودة، عرضاً موجزاً لمشروع الجودة في الوزارة، أشار فيه إلى أنه تم تنفيذ خطة الجودة خلال ثلاث سنوات، وهو زمن قياسي إذا ما قيس بحجم الوزارة وطبيعة عملها واتساعها الجغرافي وخصوصية العمل الشرطي، حيث تم تنفيذ المشروع بالتزامن مع إعادة الهيكل التنظيمي للوزارة بما يدعم عملية تفعيله؛ وتوثيق عملياته وإجراءاته وفقاً لاختصاصاته ومهامه.

وذكر أن مشاريع الجودة لقطاعات وزارة الداخلية تم تنفيذها من خلال 3 مشاريع، هي مشروع تأهيل إدارات الوزارة على 5 مراحل، ومشروع تأهيل شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ على 3 مراحل، ومشروع تأهيل القيادات العامة للشرطة والدفاع المدني على مرحلتين.

وفي ختام الحفل قام سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يرافقه اللواء ناصر لخريباني النعيمي، والعقيد محمد حميد بن دلموج الظاهري، بتكريم الشركاء؛ وهم الرئيس التنفيذي لهيئة لويدز في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وباسم عبيد من الهيئة، وعبدالحليم الشنا ممثل الشركة الاستشارية، كما كرّم سموه فريق مشروع الجودة.

ترسيخ مفهوم الجودة

أكد اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن هذا الإنجاز الذي حققته وزارة الداخلية ما كان ليتحقق لولا التوجيهات السديدة والمتابعة الحثيثة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ودعم سموه للقيادات الشرطية، وجهود فرق الجودة وجميع العاملين في وزارة الداخلية.

وقال: إن مخرجات مشاريع إدارة الجودة، تشير إلى أن عدد الإدارات التي تم تأهيلها لنظام الآيزو 2008- 9001 بلغ 278 إدارة، وبلغ عدد الأدلة التشغيلية التي تم توثيقها 715 دليلاً، وأن عدد أعضاء وفرق العمل الذين تم تأهيلهم لمتابعة النظام بلغ 899، وعدد الدورات التي تم عقدها 319 دورة، وأن إجمالي عدد المتدربين 9000 متدرب، وبلغ عدد مدققي الجودة المعتمدين 389 مدققاً.