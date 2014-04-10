إعادة افتتاح شاطئي الكورنيش والبطين في أبوظبي

عاودت بلدية مدينة أبوظبي صباح أمس افتتاح شاطئي السباحة في الكورنيش والبطين أمام الجمهور، وذلك بعد إغلاق وقائي خلال الأيام الماضية، في أعقاب تسرب محدود لمياه الصرف الصحي، الأمر الذي دفع البلدية والجهات المعنية إلى إغلاق الشاطئين بشكل مؤقت وذلك حفاظا على صحة وسلامة مرتادي الشواطئ، وحرصاً منها على توفير أعلى معايير السلامة والبيئة المناسبة في هذين المرفقين الترفيهيين المهمين.

وطمأن المهندس عبد العزيز زعرب رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي الجمهور أن جميع الاختبارات التي تم إجراؤها على أعلى مستوى ووفقا لأرفع المواصفات العالمية أثبتت سلامة مياه البحر من الملوثات وعودة الأمور إلى طبيعتها، مشيرا إلى أن بإمكان هواة السباحة التمتع بمياه البحر ومزاولة هواياتهم المختلفة من السباحة والتزلج على المياه وممارسة كافة أشكال الرياضة الشاطئية في بيئة صحية وآمنة.

وذكر أنه تم إنزال العلم الأحمر الذي يمنع بموجبه السباحة وعاد العلم الأزرق ليرتفع على شاطئي السباحة في الكورنيش والبطين إيذانا باستئناف الشاطئين استقبال روادهما بشكل طبيعي.

وأضاف: "تم إغلاق شاطئي البطين والكورنيش لثلاثة أيام فقط حيث قمنا خلالها بالتعاون مع الجهات المختصة وفي مقدمتها هيئة البيئة أبوظبي بالمزيد من الفحوصات والمراقبة المستمرة لمستوى التلوث الذي أثبتت الفحوصات المخبرية على مدار الأيام الثلاثة انخفاضها بشكل تدريجي حتى عادت الأمور إلى المستويات الآمنة والصحية المطلوبة والتي تتطابق مع المعايير العالمية للعلم الأزرق، مشيرا إلى أنه وبعد التأكد من سلامة المياه وتوفر البيئة الصحية الملائمة تم اتخاذ القرار بإعادة فتح الشاطئين أمام الجمهور.