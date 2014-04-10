دبي تنفرد بأحدث الآليات وأطول سيارة إسعاف في العالم

تشارك مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في معرض دبي للإنجازات الحكومية الذي انطلقت فعالياته الأول من امس في مركز دبي التجاري العالمي بأحدث الآليات الإسعافية ومن بينها اطول سيارة اسعاف في العالم وسيارة طبيب الطوارئ والاسعاف الذكي واسعاف العناية المركزة واسعاف الامومة والطفولة والمسعف السريع. كما عرضت جهاز الكيرمونيكس الذكي الجديد الذي يقوم بنقل معلومات المريض الى المستشفى من موقع الحدث قبل وصول سيارة الاسعاف وكذلك فالجهاز يمتاز بكاميرا تمكن طبيب المستشفى من متابعة حالة المريض بشكل مرئي ومباشر.

إعجاب الزوار

وابدى العديد من زوار المعرض اعجابهم بجناح مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف الذي يشمل معروضات ومركبات حديثة تعد الاولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، واعربوا عن انبهارهم بالكم المتنوع من الآليات والسيارات التي تقدم خدمات متخصصة ذات مستوى عالمي ، اضافة الى الإنجازات التقنية ومبادرات المؤسسة ومشاريعها التطويرية وخدماتها المتنوعة لخدمة المجتمع.

وكان المدير التنفيذي خليفة الدراي ومجموعة من كبار المسؤولين في اسعاف دبي قد شاركوا في افتتاح المعرض الذي ينظمه برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار «حكومة محلية - إنجازات عالمية» وتفاعل مسؤولو المؤسسة مع الجمهور الزائر لجناح المؤسسة واجابوا عن استفساراتهم حول مهام كل مركبة متخصصة وخدماتها.

موسوعة جينس

واعرب بن دراي عن سروره البالغ وتقديره للجمهور الذي شارك في إنجاح الفعاليات والاستفاده مما هو مطروح من إنجازات حكومية ، حيث ان اكثر الزوار كانوا مندهشين لاكبر حافلة اسعافية على مستوى العالم والتي دخلت موسوعة جينس للارقام القياسية.

واكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الاسعاف ان المعرض يمثل منصة مثالية للتواصل مع المتعاملين والزوار، وطرح العديد من القضايا وتسليط الضوء على النهج الذي تسلكه حكومة دبي بالإضافة إلى دعم تعاون المؤسسات الحكومية لتعزيز المكانة الريادية لإمارة دبي في العالم لافتا الى ان هذا الحدث هدفه الإبقاء على ثقافة التميز، حيث انه واحد من مبادرات البرنامج الذي يرعاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله - وينطلق من مقولة سموه «الروتين عدو الريادة ونحن في بداية سباق طويل في اتجاه الريادة، ويتطلب تحقيق هذا الهدف الابتعاد عن الممارسات الروتينية والتفكير دائماً بطريقة إبداعية».