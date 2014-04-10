«سي إن إن»: دورالإمارات في الاحداث كبير ومؤثر

سلطت شبكة "سي ان ان" العالمية الضوء على تفضيل الشباب العرب دولة الامارات مكانا للعيش، ورغبتهم في أن تحذو بلادهم حذو نموذجها في عملية التطور والتحديث، بينما وصفت الشبكة الدور الاماراتي في الاحداث بالمؤثر بشكل كبير، ما دفعها لبث أحد أبرز برامجها من العاصمة أبوظبي.

وكان الاستطلاع الذي أجرته شركة الاستطلاعات العالمية "بين شوين آند بيرلاند"، لحساب "أصداء بيرسون مارستيلر"، شارك فيه 3500 من الشبان والشابات العرب الذين ينتمون للفئة العمرية بين 18 - 24 عاماً في 16 بلداً عربيا ويمثلون 200 مليون عربي.

وركزت "سي ان ان" في تقرير أعدته عن نتائج الاستطلاع على انه للسنة الثالثة على التوالي يختار الشباب العربي الامارات على رأس قائمة الدول التي يفضلون العيش فيها، وأنهم يأملون في ان تتبع بلدانهم خطة الامارات في مسيرة التطوير والتحديث وتوفير سبل السعادة للقاطنين على أرضها.

تميز

وتحدثت الشبكة العالمية أيضا عن تميز الشباب الاماراتي بروح التفاؤل بمستقبل بلاده، واستضافت "سي ان ان" اثنتين من بنات الوطن هن فاطمة الطالبة الجامعية وايمان خريجة الاتصال الاعلامي والعلاقات الدولية بالإضافة الى الشاب المواطن الطالب الجامعي محمد، الذين أكدوا في حوار مع مذيعة الشبكة ان لا مشكلة بطالة في دولة الامارات في ظل الاستراتيجيات والخطط الحكومية الجاري تطبيقها، فضلا عن ابراز الفرص التي توفرها الدولة للراغبين في إنشاء مشاريع تجارية خاصة، مع التأكيد بالأدلة على تساوي الفرص بين الرجال والنساء، وفتح المجال واسعا من قبل القيادة الرشيدة أمام تمكين المرأة وتبوئها مراكز قيادية مهمة في الدولة.

نشاط محموم

وفي ذات الاتجاه الدال على تعاظم مكانة الدولة على الساحة الاعلامية العالمية، بدأت مذيعة "سي ان ان" الشهيرة بيكي أندرسون بتقديم برنامجها المعروف "وصل العالم" من مركز القناة الإقليمي في أبوظبي. وقبيل انطلاق أولى حلقات برنامجها الاحد الماضي كتبت بيكي أندرسون "بعد أسبوع من النشاط المحموم وراء الكواليس في مكتب (سي ان ان) بأبوظبي، حيث تم اختبار اللقطات التي ستأخذها الكاميرا، وتثبيت الإضاءة، وتصوير مقاطع الترويج، وتثبيت دليل البرنامج، جرت دعوتي السبت لأكون ضيفة على إذاعة "عين دبي" التي تبث بالإنجليزية.

والآن ها قد حان الموعد وجاء اليوم الموعود. حيث تنطلق أولى حلقات برنامجي من الإمارات، مساء الأحد عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي".

وتابعت تقول: "دعوني أقول لكم إنّه لم يكن هناك وقت أفضل من هذا لبثّ برنامج من برامج ساعات الذروة التي تتناول الأخبار الدولية من هذه المنطقة. فالإمارات العربية المتحدة تؤثر بشكل كبير في الأحداث وأنا مصممة على أن أعكس هذا في شبكة برامج (سي ان ان) العالمية".