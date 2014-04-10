»مواصلات الإمارات« تعتمد مشاريع لخدمة المتعاملين بـ81 مليون درهم

اعتمد مجلس إدارة مواصلات الإمارات برئاسة معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة والتطويرية، إلى جانب صيانة مجموعة من المواقع الحالية، وإدراج إضافات عليها، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 81 مليون درهم، ويشمل ذلك مباني كل من فرع المواصلات المدرسية في مدينة العين، وعدد من مراكز الأعمال، والورش الخاصة بالخدمات والصيانة الفنية، إلى جانب مركز خدمة المتعاملين التابع لمركز الفحص الفني بأبوظبي.

وأكد القطامي أن اعتماد هذه المشاريع الجديدة تأتي تماشياً مع النمو، الذي تشهده منظومة خدمات مواصلات الإمارات في قطاع النقل والتأجير والخدمات الفنية، وما يتعلق بذلك من خدمات مساندة، وتلبية لاتساع قاعدة الشركاء والمتعاملين، الذين يتلقون هذه الخدمات المتكاملة، وبما يضمن تقديمها وفق معايير الجودة والتميز.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة المؤسسة لهذا العام، الذي حضره سعيد محمد الشارد نائب رئيس المجلس رئيس المكتب الاستشاري، وكل من الأعضاء، مروان أحمد الصوالح، وراشد حمد الشامسي، وعمر سعيد بن غالب، ومحمد أحمد الملا، ومدية سالم الروم.

كما حضر الاجتماع من الإدارة التنفيذية للمؤسسة كل من محمد عبد الله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، وعبد الله سيف الغفلي المدير التنفيذي لدائرة النقل المدرسي، وخالد أحمد عبد الله المدير التنفيذي لإدارة الشؤون المالية، وفريـال محمد توكل المديرة التنفيذية لدائرة الخدمات المؤسسية، والمهندس عبد الله محمد الكندي المدير التنفيذي لدائرة تطوير الأعمال، وحنان محمد صقر المديرة التنفيذية لدائرة الخدمات المساندة.

تقرير شامل

واطلع المجلس على تقرير شامل لما حققته المؤسسة من نتائج أعمال في عام 2013، والحسابات الختامية المدققة للمؤسسة، حيث أشاد القطامي بالنتائج المالية المحققة، التي تعكس النمو النوعي وتطور المركز المالي لمواصلات الإمارات وبشكل ثابت ومدروس، وتجسد الجهود المتميزة التي بذلتها المؤسسة ومراكز أعمالها ووحداتها الإدارية خلال الفترة الماضية.

كما اعتمد المجلس حزمة من مشاريع الشراكة الاستثمارية في قطاع خدمات الصيانة السريعة للمركبات الخفيفة، وخدمات صف السيارات، وناقش توريد حافلات ومركبات جديدة لقطاعي المواصلات المدرسية ومراكز الأعمال.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضاً المصادقة على محضر اجتماع لجنة التدقيق وإدارة المخاطر ومناقشة تقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر وآليات تطوير الأنظمة الداخلية، بما يتوافق مع توسع وتنوع الأنشطة، ونمو الأعمال والخدمات في المؤسسة.

وفي إطار تطبيقات الحوكمة، اطلع مجلس الإدارة على التقرير السنوي لإنجازات المجلس لعام 2013، وأشاد بجهود لجنة التدقيق وإدارة المخاطر، واللجنة التنفيذية، والنتائج الإيجابية المتحققة في مؤشرات أداء الخطة الاستراتيجية لعام 2013، وما يرتبط بذلك من تنفيذ للقرارات والتوصيات الخاصة بالمجلس. وأثنى المجلس على تقرير ممارسات وتطبيقات المسؤولية المجتمعية للعام الماضي، الذي كشف عن تطور نوعي في البرامج المطبقة في محاور خدمة المجتمع ورعاية الموظفين والعناية بالبيئة والسلامة والتواصل مع العملاء والشركاء.