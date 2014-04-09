جماعة مغمورة تعلن مسؤوليتها عن تفجير في باكستان أسفر عن مقتل 24 شخصًا

أعلنت جماعة متمردة مغمورة من إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي المضطرب، الأربعاء، مسؤوليتها عن تفجير قنبلة في سوق للفاكهة والخضروات بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل.

وقال متحدث باسم حركة «جيش البلوش المتحد»: «فعلنا ذلك انتقاما لمقتل رجالنا على أيدى القوات الباكستانية».

وبحسب ما ذكره مسؤولون فإن هذا الحادث يعتبر أكثر الحوادث دموية في العاصمة الباكستانية إسلام أباد منذ أعوام.

وأصيب أكثر من 100 آخرين في الهجوم الذي هز السوق خلال ساعة الذروة الصباحية، بحسب مسؤول الشرطة عبد الستار شاه. وتم إخفاء القنبلة التي يصل وزنها إلى 10 كيلوجرامات في أحد صناديق الفاكهة.