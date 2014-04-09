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حادث مروري للصيرفي والبريكي في دبي

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حادث مروري للصيرفي والبريكي في دبي حادث مروري للصيرفي والبريكي في دبي

نفت مصادر فنية موثقة صحة ماتم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي تويتر عن هروب فنان كوميدي إلى دبي بعد قتله فتاة في إشارة للفنان الكوميدي محمد الصيرفي .

وقالت المصادر لــ سيدتي نت بعد أن إتصل أكثر من مرة بالصيرفي المتواجد حاليا في دبي بيد أنه لم يرد على إتصالتنا أن فتاتين طلبتا من الصيرفي والخطيب السابق للفنانة شجون والمنتج أحمد البريكي إيصالهما ومساعدتهما بالوصول إلى وجهتهما وأثناء الطريق فوجئوا بحادث مروري إصطدموا به وإنقلبت مركبتهم وأسفر عن وفاة الفتاة وإصابة الأخرى في حين أن البريكي أصيب بعدة كدمات وبعض الكسور، أما الصيرفي فقد أخلي سبيله علما أنه اتصل على الإسعاف حينها .

وكشف مصدر أمني أن الصيرفي لم يكن بحالة سكر مثلما أشيع ولهذا أخلي سبيله لأن الحادث المروري قضاء وقدر .

ويذكر أنّ الصيرفي عرض له مؤخرا مسلسل سراي البيت من إنتاج باسم عبدالامير وإخراج حسين أبل وإنتهى كذلك من تصوير برنامج كاميرا خفية.

 

 

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