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مباشر - بايرن 1-1 يونايتد.. شوط ثاني ناري

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مباشر - بايرن 1-1 يونايتد.. شوط ثاني ناري مباشر - بايرن 1-1 يونايتد.. شوط ثاني ناري

بعد ثوان من تقدم باتريس إيفرا لمانشستر يونايتد على بايرن ميونيخ في الموقعة النارية بأليانتز أرينا، خطف ماريو ماندزوكيتش هدفا ثمينا للفريق البافاري.

مانشستر خرج بتعادل إيجابي في جولة الذهاب على أرض أولد ترافورد، والإياب يحتاج فيه فريق المدرب ديفيد مويس للصمود دفاعيا.

ويؤمن بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ بأن مانشستر سيضع حافلة أمام مرماه، كناية عن نية الفريق الإنجليزي الاعتماد على خطة دفاعية بحتة.

بالفعل دافع يونايتد، واعتمد على المرتدات. وكاد روني أن يخطف هدفين، لكنه أخفق في هز شباك البافاري حتى جاء إيفرا.

ثم رد ماندزوكيتش بهدف رائع بعد أقل من دقيقة واحدة على هدف يونايتد.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية لموقعة بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

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