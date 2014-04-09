مباشر - أتليتكو 1-0 برشلونة.. نيمار يهدر فرصة لا تضييع

يتقدم أتليتكو مدريد على برشلونة بهدف دون رد في الدقائق الأولى من عمر المباراة بين الطرفين عن طريق كوكي.

سجل كوكي الهدف من هجمة أوضحت عجز دفاع برشلونة الذي يفتقد جهود قلب خطه الخلفي جيرارد بيكيه.

قذيفة ارتدت من قائم برشلونة، تبعها عرضية من ديفيد بيا اقتنصها لاعب أخر من أتليتكو، وأهداها لكوكي صاحب الهدف.

المشكلة لبرشلونة ليست في هدف كوكي، بل أن الفريق المدريدي يجتاح البلوجرانا هجوميا.

العارضة والقائمان ردوا 3 فرص لأتليتكو، وبرشلونة بلا حول ولا قوة حتى نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني، تحسن أداء برشلونة هجوميا، وأهدر نيمار انفرادا لا يضيع.

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ويقدم FilGoal.com تغطية حية لموقعة أتليتكو مدريد وبرشلونة في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

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أتليتكو مدريد خرج بتعادل إيجابي 1-1 في ملعب كامب نو، ويحتاج للمحافظة على سلبية اللقاء أو الفوز لضمان العبور.

لكن أتليتكو يفتقد لنجمه الأوحد دييجو كوستا، ويواجه رفاق ليونيل ميسي.