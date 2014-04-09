الصفحة الرسمية لنادي “تشيلسي” تغير لغتها إلى العربية

في ظاهرة غريبة ، تحولت الصفحة الرسمية للنادي الإنجليزي ، تشيلسي ، لصفحة مصرية ، نادي تشيلسي النادي الذي يلعب له اللاعب المصري الدولي ، محمد صلاح ،

و كتب ، أدمن الصفحة ، “أهلا بكم في الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي على الفيسبوك” .

كما دشنت الصفحة ، هاشتاج ” #صلاح_يسجل ” ، و ذلك للاعب المصري ، حال إحرازه للأهداف .

و تحولت كافة منشورات الصفحة ، إلي اللغة العربية ، وذلك لتفاعل مع الجمهور المصري و العربي ، المُشجع لمحمد صلاح ، و غابت اللغة الانجليزية تماما عن الصفحة .

و انهالت التعليقات الساخرة، من الجمهور المصري علي كافة منشورات الصفحة ، فيما قام ادمن الصفحة بتعرب كافة المعلومات الخاصة بالصفحة و بالفريق الإنجليزي .