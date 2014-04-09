بالصور..مسئول الدعوة السلفية بالصعيد نواجه تحديات كبيرة فى الإنحرافات الفكرية

أكد نصر ، خلال اللقاء على خطورة المرحلة ووجود تحديات كبيرة تواجه الدعوة أبرزها، ظهور الإنحرافات الفكرية ، وموجات التكفير والعنف ، وقال: إن علينا أن نتصدى بكل قوة لهذه الإنحرافات عن طريق نشر أخلاق الإسلام وسماحته ومحاسنه بين الناس ، بنشر الفهم الصحيح للإسلام على منهج أهل السنة ، والذي يقع بين التفريط والغلو.

كما أكد على ” أن خطبة الجمعة لها تأثير كبير في المجتمع ، فمن خلالها نستطيع الوصول إلى جموع كبيرة من الناس يصعب الوصول إليهم من طريق آخر”.

وشدد نصر على أن الداعية الحقيقي هو الذي يمس قضايا الأمة ومشكلاتها وأمراضها ويرشد الناس إلى كيفية معالجة هذه الأمراض. مشيرا إلى “أهمية تميز الداعية بالشمولية والشخصية المتكاملة”.

وأكد نصر ،على قاعدة “لا يؤثر إلا المتأثر” ، وأن الداعية لابد أن يكون مهموماً بمشكلات الأمة ، حتى يؤثر في الناس فليست النائحة الثكلى كالمستأجرة ، مبينا أن الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء ، ومن سار على دربهم ، لذلك لابد أن يكون الداعية الذي يحظى بهذا الشرف مؤهلاً تأهيلاً جيداً ومدرباً على أعلى مستوى لحمل هذه الرسالة.