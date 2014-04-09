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جنازة عسكرية لشهيد الشرطة بمسقط رأسه بالغربية

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جنازة عسكرية لشهيد الشرطة بمسقط رأسه بالغربية جنازة عسكرية لشهيد الشرطة بمسقط رأسه بالغربية

شيعت قرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا مساء اليوم الأربعاء جنازة الشهيد النقيب محمد خلاف الضابط بوحدة مباحث مركز دشنا والذي استشهد خلال مطاردة مع مسجلين شقي خطر.

وخرج أهالي القرية في مشهد جنائزي مهيب يتقدمه اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية وبمشاركة زملاء الشهيد واتشحت قرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا بالسواد حزنا على فراق الشهيد وأصيب المشيعون بحالة من البكاء الهستيري وسط هتافات “لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، “ياشهيد نام واتهنى واستنانا على باب الجنة”.

وتم تشييع جثمان الشهيد إلى مثواة الأخير بمقابر العائلة بالقرية

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