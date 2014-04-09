منسق رابطة ذوي الإعاقة: محمود بدر خائن للثورة‎

قال مازن حمزة المنسق العام لرابطة ذوي الاعاقة لدعم حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية “ان مكاتب توثيق الشهر العقاري غير مؤهلة لاستقبال ذوي الاعاقة على مستور جمهورية مصر العربية و هناك استياء العديد من ذويهم بسبب المتاعب التي يناولونها اثناء تحريرهم لتوكيلات ترشيح حمدين صباحي”.

و اضاف مازن خلال تصريحاته الخاصة لوكالة “ONA” للأنباء، ان رابطة ذوي الاعاقة و التي تشمل عددها ما يقرب من 13 مليون مواطن ، لجأ معظمهم لتدعيم حمدين صباحي في سباق رئاسة الجمهورية و ذلك لتضمن برنامجه خطوات ايجابية في زيادة اعانات ذوي الاعاقة الى 10%” ، مضيفا “ان الداعمين للمشير السيسي المرشح المحتمل لسباق الرئاسة من ذوي الاعاقة هم الطبقة الفلولية الذين كانوا يؤيدون الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك و المجلس العسكري بقيادة طنطاوي عقب ثورة يناير”.

وأشار مازن الى أن الثوار الحقيقيون معروفين بالاسم و يعتبرون عائلة واحدة و ان معظمهم مقاطعين لسباق الرئاسة يا اما مدعمين لحمدين صباحي، مضيفا ان من يدعمون السيسي و الذين يتداولهم الاعلاميين على انهم ثوار في وسائط الاعلام المصري لا علاقة لهم بالثورة و لا يمثلونها لا من قريب ولا من بعيد ، مثل محمود بدر الذي تسلق على حس الثورة بنيل المكاسب السياسية و المالية و هذه تعتبر خيانة للثورة.