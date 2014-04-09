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منسق رابطة ذوي الإعاقة: محمود بدر خائن للثورة‎

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منسق رابطة ذوي الإعاقة: محمود بدر خائن للثورة‎ منسق رابطة ذوي الإعاقة: محمود بدر خائن للثورة‎

محمود بدر، المتحدث الإعلامي لـ”تمرد”

قال مازن حمزة المنسق العام لرابطة ذوي الاعاقة لدعم حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية “ان مكاتب توثيق الشهر العقاري غير مؤهلة لاستقبال ذوي الاعاقة على مستور جمهورية العربية و هناك استياء العديد من ذويهم بسبب المتاعب التي يناولونها اثناء تحريرهم لتوكيلات ترشيح حمدين صباحي”.

و اضاف مازن خلال تصريحاته الخاصة لوكالة “ONA” للأنباء، ان رابطة ذوي الاعاقة و التي تشمل عددها ما يقرب من 13 مليون مواطن ، لجأ معظمهم لتدعيم حمدين صباحي في سباق رئاسة الجمهورية و ذلك لتضمن برنامجه خطوات ايجابية في زيادة اعانات ذوي الاعاقة الى 10%” ، مضيفا “ان الداعمين للمشير المرشح المحتمل لسباق الرئاسة من ذوي الاعاقة هم الطبقة الفلولية الذين كانوا يؤيدون الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك و المجلس العسكري بقيادة طنطاوي عقب ثورة يناير”.

وأشار مازن الى أن الثوار الحقيقيون معروفين بالاسم و يعتبرون عائلة واحدة و ان معظمهم مقاطعين لسباق الرئاسة يا اما مدعمين لحمدين صباحي، مضيفا ان من يدعمون السيسي و الذين يتداولهم الاعلاميين على انهم ثوار في وسائط الاعلام المصري لا علاقة لهم بالثورة و لا يمثلونها لا من قريب ولا من بعيد ، مثل محمود بدر الذي تسلق على حس الثورة بنيل المكاسب السياسية و المالية و هذه تعتبر خيانة للثورة.

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