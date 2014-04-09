إصابة 9 فى مشاجرة بسبب الخلاف على أرض زراعية بمركز إدفو بأسوان

تلقى اللواء حسن السوهاجى ، مدير أمن أسوان ، بلاغا من مامور مركز شرطة ادفو ، بوقوع مشاجرة إستخدمت فيها العصى والشوم ، بمنطقة العدوه شرق بسبب خلافات على أرض زراعية بوادى عبادى ، وإصابة 9 اشخاص تم نقلهم الى مستشفى إدفو العام ، وهم حامد أحمد محمد “36 ، سنة مزارع”، والمدعو عيد احمد محمد “44 سنة ، مزارع”، وعلي أحمد محمد “42 سنة ، مزارع”، وأبوالحسن محمد احمد “25 سنة ، مزارع “، و والطرف الثانى للمشاجرة ، أحمد منصور احمد حامد “30 سنة ،مزارع ” ، ومنصور احمد حامد “63 سنة ، بالمعاش” ، وصلاح منصور احمد حامد “25 سنة ، مزارع” ، ومحمد منصور أحمد حامد “27 سنة ،مزارع” ، وحامد منصور احمد حامد “21 سنة ، مزارع”.

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 4909 إداري ادفو ، لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة.