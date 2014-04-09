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إصابة 9 فى مشاجرة بسبب الخلاف على أرض زراعية بمركز إدفو بأسوان

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إصابة 9 فى مشاجرة بسبب الخلاف على أرض زراعية بمركز إدفو بأسوان إصابة 9 فى مشاجرة بسبب الخلاف على أرض زراعية بمركز إدفو بأسوان

تلقى اللواء حسن السوهاجى ، مدير أمن أسوان ، بلاغا من مامور مركز شرطة ادفو ، بوقوع مشاجرة إستخدمت فيها العصى والشوم ، بمنطقة العدوه شرق  بسبب خلافات على أرض زراعية بوادى عبادى ، وإصابة 9 اشخاص تم نقلهم الى مستشفى إدفو العام ، وهم حامد أحمد محمد “36 ، سنة مزارع”، والمدعو  عيد احمد محمد “44 سنة ، مزارع”، وعلي أحمد محمد “42 سنة ، مزارع”، وأبوالحسن محمد احمد “25 سنة ، مزارع “، و والطرف الثانى للمشاجرة ، أحمد منصور احمد حامد “30 سنة ،مزارع ” ، ومنصور احمد حامد “63 سنة ، بالمعاش”  ، وصلاح منصور احمد حامد “25 سنة ، مزارع”  ، ومحمد منصور أحمد حامد “27 سنة ،مزارع” ، وحامد منصور احمد حامد “21  سنة ، مزارع”.
> تحرر عن ذلك المحضر رقم 4909 إداري ادفو ، لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة.

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