نشوب حريق في المنطقة الأثرية بكيمان فارس بالفيوم

شب حريق فى بعض المخلفات المجاورة للمنطقة الأثرية فى حي كيمان فارس بالفيوم، وانتقلت إلى الغاب والبوص الموجود فى المنطقة الأثرية، وانتقلت على الفور قوات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقي اللواء الشافعي حسن أبو عامر مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم إخطارًا من العقيد عبد الفتاح الشوربجي المدير المساعد للحماية المدنية بنشوب حريق بالمنطقة الأثرية المكشوفة والمحاطة بسور من الحديد بجوار التأمين الصحي بحي الجامعة بمدينة الفيوم.

انتقلت للمكان 6 سيارات إطفاء وسيارة الخزان التي تسع لـ 38 طن من المياه ، وتمكنت القوات التي قادها النقيبان عبد الرحمن محمد الفل ومحمد عسل من السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمنشآت المجاورة وخصوصا غرفة الكهرباء والمولد الخاص بالمستشفي الجامعي وهي أقرب هذه المرافق للحريق .

تبين أن حريقا نشب ببعض المخلفات الملقاة بالمنطقة وامتد للغاب والبوص الجاف الذي يملأ المنطقة الأثرية مما زاد من اشتعال النيران وارتفاع ألسنة اللهب والدخان والتي استمرت القوات تكافحها لأكثر من ساعتين .اخطرت نيابة بندر الفيوم التى امرت بندب خبراء المعمل الجنائى لبيان اسباب الحريق وتولت التحقيق.